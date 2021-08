Dcera rockera Springsteena chce zlato z OH: Hudební geny mě minuly

Její táta Bruce Springsteen se (mimo jiné) proslavil skvělým albem Born To Run. Za titulní píseň ve filmu Philadelphia dostal Oscara. Dcera Jessica (29 let) s úsměvem říká, že ona hudební talent nemá. A zrozená byla ke skoku. V olympijském parkuru chce v týmové soutěži s Američany útočit na zlato. „Chodila jsem na klavír, moc mi to nešlo. Ale bez koní si život představit neumím.“