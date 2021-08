Syd the Kid, nová zlatá dívka atletiky. Pozvedl ji legendární trenér

PŘÍMO Z TOKIA | Karsten Warholm a spol. nezůstali osamoceni. Necelých 24 hodin po spektakulární show v mužském závodě na 400 metrů překážek se na OH v Tokiu ve stejném stylu blýskly i ženy. Americká atletická princezna Sydney McLaughlinová v ostrém souboji s krajankou a obhájkyní titulu Dalilah Muhammadovou zaběhla světový rekord 51,46 sekundy. Svůj dva měsíce starý historický výkon posunula o 44 setin. Pod dosavadní nejlepší čas dějin se dostala i Muhammadová (51,58).

Syd the Kid je konečně právoplatně na trůnu. Jedna z výrazných mladých tváří globální atletické show dokončila svůj přerod z talentu s obrovskými možnostmi ve výjimečnou šampionku. Sydney McLaughlinová to dokázala jen den poté, co atmosféru na Olympijském stadionu rozbouřil úžasný světový rekord Nora Karstena Warholma i super rychlé časy jeho pronásledovatelů. A věděla, že od ní se rovněž očekávají velké věci.

„Když jsem jejich závod včera viděla, byla jsem ohromená, ale ne překvapená. Věděla jsem, že poběží rychle. Řekla jsem si: Zítra určitě taky poběžíme rychle,“ líčila McLaughlinová.

Jednadvacetiletá závodnice byla už dlouho vnímána jako nová zlatá dívka světové atletiky. V pouhých šestnácti letech se v roce 2016 dostala na olympijské hry v Riu jako nejmladší Američanka od roku 1972. Už na minulém mistrovství světa v katarském Dauhá měla šanci vzít si překážkový trůn. Ostře se jí ale postavila do cesty Muhammadová, tehdy čerstvá světová rekordmanka, která ve vzájemném souboji posunula historický čas znovu výkonem 52,16.

„Ten závod byl pro mě jeden z těch momentů, kdy víte, že jste mohli dokázat víc, ale nezvládli jste to,“ vzpomínala McLaughlinová. V Tokiu byla řada na ní. Mnohé naznačila už červnová americká kvalifikace, kde McLaughlinová jako první překážkářka historie pokořila hranici 52 sekund, o celou desetinu.

Jenomže olympijské finále nemělo být její exhibicí. Obhájkyně titulu a dvojnásobná mistryně světa Dalilah Muhammadová měla vlastní plány, stejně jako před dvěma lety v Dauhá. A šla si tvrdě po zlatu. Celý závod vedla, ještě na poslední překážce byla těsně vepředu.

Teprve v poslední hladké čtyřicítce McLaughlinová rozbalila svůj dlouhý krok a sebrala všechno, co leželo na dráze před ní. Olympijské zlato. Světový rekord. Pomyslný kolík vládkyně disciplíny od dívky, která padla do cíle o 12 setin později v čase, který rovněž rozmetal předchozí světový rekord.

„Překážku před cílem jsem viděla Dalilah přede mnou a pomyslela jsem si: Běž svůj závod,“ líčila McLaughlinová. „Poslední čtyřicítku hodně trénujeme. Věděla jsem, že do toho musím dát všechno a předklonit se do cíle.“

Nová šampionka je dalším úspěšným projektem legendárního trenéra Boba Kerseeho. Ten za víc než čtyři desetiletí kariéry vedl plejádu špičkových atletů, v čele s manželkou Jackie Joynerovou-Kerseeovou, světovou rekordmankou v sedmiboji, jež je zhusta považovaná za nejlepší atletku historie.

„Tohle je jeho jedenácté setkání pod pěti kruhy. Jeho zkušenosti jsou obrovské. Během covidu jsem ho ale měla možnost poznat i jako člověka. Cítila jsem, že ve mně vidí věci, které neviděl nikdo jiný,“ řekla McLaughlinová.