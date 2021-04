Krpálek ve formě. Největší motivace? Porážky od „špalku“ z Ruska

Tohle jsou momenty, z nichž se znovu rodí vítězné sebevědomí. Protože i Lukáš Krpálek, marketingová tvář světového juda, o něj musí tvrdě bojovat. Zvlášť poté, co se vloni kvůli pandemii koronaviru v tréninku na světových soustředěních nemohl potýkat s judisty své úrovně.

Na listopadovém evropském šampionátu v Praze Krpálek těžce kousal zklamání z pátého místa a dvou drtivých porážek v rozhodujících fázích turnaje. Byly však logickým vyústěním tréninkového deficitu způsobeného pandemií. Cesta zpět nebyla snadná, v únoru na Grand Slamu v Tel Avivu skončil Krpálek překvapivě už ve druhém kole. O víkendu v Antalyi ale už opět ukázal záblesky dominance. Odměnou mu je bronz z Grand Slamu, nejvyšší úrovně juda kromě vrcholných turnajů.

„Já jsem hrozně rád, že se po dlouhé době na takovéhle velké soutěži, jako je Grand Slam, povedlo vybojovat medaili. Přesto, že je bronzová, je to obrovský úspěch,“ pochvaloval si Krpálek. „Myslím si, že to bylo i velmi důležité pro ME nebo olympiádu, vybojovat na takovéhle soutěži medaili.“

Tenhle bronz má cenu, ale nejde jenom o něj. Vloni v listopadu, paradoxně právě na vysněném evropském šampionátu v pražské O2 areně, byl Krpálek netradičně o úroveň za nejlepšími. S chybějícími kvalitními randori rychle padl s Rusem Bašajevem ve čtvrtfinále i v boji o bronz s Gruzíncem Tušišvilim.

Tentokrát to byl jiný příběh. V Antalii potkal Krpálek tvrdé soupeře, měl už ale sílu se jim vzepřít. Bašajeva v semifinále málem utrápil na zemi v ne-waze. A třetí místo si proti nebezpečnému Tádžiku Temuru Rachimovovi pojistil dvěma svými oblíbenými technikami sumi gaeši, při nichž soupeře přes sebe převaluje pomocí zvednuté nohy.

„Lukáš předvedl dobrý výkon, ačkoli je stále ještě daleko od toho, jak ho známe,“ uvedl uznávaný maďarský kouč Gábor Pánczél na webu světové federace IJF.

Sám Krpálek si skalp nepříjemného tádžického soupeře hodně cení.

„Musím říct, že před zápasem jsem z toho měl velký strach, aby se to povedlo. Je to velmi nepříjemný soupeř, pro mě velmi těžký. Myslím, že ten zápas jsem měl pod kontrolou a nakonec se podařilo vyhrát,“ pochvaloval si.

Turecký turnaj ale vyhrál mladý Rus Tamerlan Bašajev. Čtyřiadvacetiletý úřadující evropský šampion patří do ranku menších, ale podsaditých protivníků, kterým Krpálek říká špalky. Ze své téměř dvoumetrové výšky se k nim musí sklánět a těžko bojuje s jejich upevněným těžištěm. V úvodu Rusovy kariéry ho Krpálek dvakrát porazil, ale v Antalyi s ním prohrál už potřetí za sebou.

„Samozřejmě jsem mu chtěl vrátit porážku z mistrovství Evropy v Praze, kde se mi nepodařilo ho porazit. Myslím si, že nechybělo moc,“ hodnotil Krpálek, jenž s Bašajevem padl v prodloužení. „Bohužel jsem s ním vedl těžký souboj na zemi a tam jsem hodně vykysl, úplně mi odpadly ruce. Přišel jsem pak k němu a nemohl jsem se s ním chytit. Tohle hodně rozhodlo zápas. Já jsem v prodloužení už síly neměl, on je bohužel měl a nachytal mě tam na krásný chvat.“

Bašajev se necelé čtyři měsíce před startem tokijské olympiády jeví jako jeden z hlavních uchazečů o zlato. Krpálek už je ale opět ve hře mezi nejlepšími. A možnost k odvetě dostane už příští týden při evropském šampionátu v Lisabonu.

„Bohužel se mi nepovedlo ho porazit, ale doufejme, že se to povede na důležitější soutěži,“ usmívá se Krpálek, který v Turecku zůstává kvůli tréninkovému kempu. „Rozhodně chci dát do kempu maximum. V pátek mě čeká přesun do České republiky, pár dní odpočinku a pak přesun do Lisabonu na mistrovství Evropy, kde, doufejme, budeme bojovat opět o medaile.“