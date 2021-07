Rozruch v Tokiu! Kouč fackoval judistku: Chtěla jsem, aby to udělal

Jedna facka zleva, druhá zprava. Když německá judistka Martyna Trajdosová nastupovala k úternímu zápasu na olympijských hrách, její trenér Claudiu Pusa s ní nejdříve zatřásl a následně přidal dvě facky. O svérázném způsobu nabuzení se hned začalo mluvit. Proč to dělal? „Potřebuji to před mými zápasy, abych se probudila,“ vysvětlovala mistryně Evropy z roku 2015. K úspěchu to nicméně nevedlo, Němka v prvním kole padla.