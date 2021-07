Judista Klammert v Tokiu: Jsem jak Alenka v říši divů, Krpálek překvapí

Cestu na olympijské hry v Tokiu vybojoval takřka na poslední chvíli, když v dubnu získal bronzovou medaili na Grand Slamu v Turecku. Teď už je David Klammert skoro týden v místě dění a je nadšený.

„Olympijskou vesnici a každý strávený čas tady si užívám. Výhodou je, že je to má první olympiáda a nemám srovnání, takže i takhle chodím jak Alenka v říši divů a užívám si to. A největším zážitkem určitě bude stát a bojovat zrovna v hale Budokan, to je pro nás judisty nejvzácnější hala na světě,“ vysvětluje sedmadvacetiletý sportovec.

Všudypřítomná opatření zážitek z debutu na olympiádě ale přece jen oklešťují. Klammerta ze všeho nejvíc mrzí, že nebude moct jít jako divák na další sporty. „My jsme s Krpošem hodně hlasití, respektive uřvaní. Nás by bylo rozhodně slyšet, jak fandíme českým sportovcům. A nechápu, když nemůžou být diváci, proč tam nepustí alespoň ostatní sportovce. Jsme každý den testovaní, a kdyby se daly mezi sedačkami rozestupy, tak by haly byly aspoň trochu obsazené a atmosféra rozhodně lepší,“ myslí si.

Běžný den českých judistů má pravidelný průběh. Dopoledne tréninky v hale Kodokan, tam ladí rychlost a taktiku. Žíněnku mají pro sebe jenom hodinu, pak se dezinfikuje a na řadu přichází další tým. K večeru zamíří český tým do posilovny.

S aklimatizací neměl problém ani Klammert, ani Krpálek. V Japonsku už v minulosti zápasili mnohokrát.

„První dva tři dny je člověk hodně unavený a chce se mu spát přes den. Ale to jsme ustáli, snažili jsme se procházet venku na slunku, být co nejméně na pokoji a hlídat se aby nikdo nespal přes den, trenéři by nám za to na tréninku přitopili,“ směje se.

Papírové postele? Zatím drží

Zážitek z olympiády v Tokiu umocňují i různé zvláštnosti. Jako například již tolikrát propírané postele z papíru.

„Papírové postele mě trochu překvapily, o tom žádná. Ale všechno je jednou poprvé a zatím drží. Jsme na apartmánu s Jirkou Orságem, vzpěračem. Chlap jak hora, 140 kilo a taky mu postel ještě drží,“ usmívá se Klammert.

Na co si olympionici rozhodně nemohou stěžovat, je jídlo. „Dvoupatrová jídelna otevřená permanentně, na výběr snad všechny druhy pokrmů a kuchyní. To si hrozně užívám, musím se hlídat kvůli váze, ale vybírám si kvalitní jídlo, zdravé a chutná skvěle,“ pochvaluje si judista, který bude zápasit ve váze do 90 kilogramů. Opatření proti nákaze koronavirem jsou právě v jídelně mimořádně přísná. Rukavice, roušky a stoly oddělené plastovými kryty.

S rodinou už v tuto chvíli Klammert tolik v kontaktu není. „Průběžně se nějak ozvu, ale znají mě a vědí, že před závody mám takovou svojí bublinu a soustředím se na turnaj.“

Krpálek pod tlakem

Do prvního olympijského klání nastoupí rodák z Kroměříže už 28. července, jeho soupeřem bude Izraelec Li Kochman. To však českému zápasníkovi náladu nekazí.

„Cítím se velmi dobře. Příprava byla hodně náročná, odmakali jsme to všechno a myslím, že začínám být v nejlepší formě, co jsem kdy byl,“ říká Klammert. „Los pro mě dopadl tvrdě. Izraelec, který je v ranku vysoko nade mnou, velmi silový borec, ale myslím, že ho můžu porazit a věřím si na to. Ještě jsem ho nikdy neporazil, ale proti našemu poslednímu zápasu jsem ušel obrovský kus cesty.“

To, že je olympijský debutant v Tokiu se zkušenějším Krpálkem, pro kterého se jedná o třetí Hry, jenom vítá. I proto, že je rád svědkem další sportovní cesty nejúspěšnějšího českého judisty.

„Lukáš je na tom velmi dobře. Neskutečná sportovní osobnost! Je na něj vyvinutý obrovský tlak, všichni od něj čekají jen vítězství. Ale on se s tím vždycky dokázal poprat,“ nešetří chválou Klammert. „Vůbec mu tu situaci nezávidím. Umí pod tlakem neuvěřitelně pracovat a má skutečně mysl šampiona. Určitě tam nechá všechno, je to úžasný bojovník a myslím, že zase udělá výborný výsledek a všechny nás překvapí.“

Klammert si také nemůže vynachválit místo konání. „Hala Budokan byla mnoho let zavřená. A teď se mi podaří tam podruhé závodit a prát se o svoje sny, dělat sport, který miluju. To, že je to v Japonsku, má neuvěřitelnou váhu. A i když to bude bez publika, samotná hala na člověka udělá takový dojem, že věřím, že mě to požene i bez diváků,“ vzkazuje český judista.