Čeští plavci pro Tokio: hvězdy, naděje i olympijské loučení Kubové

GALERIE: podívejte se na českou plaveckou výpravu pro OH v Tokiu

Barbora Seemanová

Barbora Seemanová se na OH v Tokiu představí na 50, 100 a 200 metrů volný způsob i ve štafetě na 4x100 m volným způsobem • Foto Martin Sidorják

(50, 100 a 200 m volný způsob a štafeta 4x100 m v. zp.)

Narozena: 1. dubna 2000 v Praze

Výška/váha: 176 cm/63 kg

Klub/trenérka: Motorlet Praha/Petra Škábová

Účast na OH: 2016 - 31. (200 m v. zp.)

Úspěchy: mistryně Evropy 2021 (200 m v. zp.), vítězka OH mládeže 2018 (50 m a 100 m kraul), 3. na OH mládeže 2018 (200 m kraul)

TOKIO

„Vybaví se mi asi hodně plné ulice lidí, Japonců, turistů. Teď se to úplně neshoduje s tím, jak to na olympiádě bude vypadat, nicméně pořád to mám zafixované takhle. Doufám, že se tam atmosféra vytvoří i bez diváků, že to pořád bude fajn. Jedu si tam pro finálové umístění, kdyby to dopadlo, bylo by to Wow!“

MOJE DISCIPLÍNA: 200 m kraul

„Dvoustovka je skvělá v tom, že to je hodně taktický závod. Sprint, který se musí jet hodně naplno a člověk si nemusí nechávat síly na konec. Jak to bylo na Evropě, kde se každou chvíli měnilo pořadí. Holky jsou tam šíleně vyrovnané, je to taková čtyřstovka v atletice, královská disciplína. Musí se jet naplno, do toho musíte zakomponovat taktiku, je to umírající trať. Není to sprint, ale jako sprint se to plavat musí. V tom je to těžké i krásné zároveň.“

FOCENÍ

„Upřímně, focení mě moc nebaví. Jsem typ člověka, co je stále ve spěchu a potřebuje stihnout za den strašně moc věcí. Baví mě focení, když se zvládne do půl hodiny, všechno odsýpá, nic se zbytečně neprodlužuje, udělají se dvě, tři fotky, a jde se. Tím, že máme tréninky polovinu dne, je náročné do toho skloubit zábavný formát rozhovorů a focení. Jednou za čas je to fajn, ale…“

MŮJ HRDINA: Caeleb Dressel

„Stylově i celkově, jak na bazénu vystupuje, i když se s ním osobně neznám. Líbí se mi jeho přístup k závodům, chování před startem, že není namachrovaný, nedělá divadlo, ale jde, odplave to a udělá světový rekord. To je mi hodně sympatické. Líbí se mi jeho styl, to je něco neuvěřitelného. A zároveň jeho legendární výjezdy a kopy pod vodou. Pak ještě Mychailo Romančuk, ten má tak nádherný styl kraulu, že když to zkouším při tréninku, málem se utopím.“

Simona Kubová

Plavkyni Simonu Kubovou čeká v Tokiu 100 m znak a štafeta 4x100 m v. zp. • Foto Pavel Mazáč/Sport

100 m znak a štafeta 4x100 m v. zp.

Narozena: 24. srpna 1991 v Chomutově

Výška/váha: 176 cm/66 kg

Klub/trenér: Slávie Chomutov/Tomáš Baumrt

Účast na OH: 2012 - 10. (100 m znak) a 14. (200 m znak), 2016 - 17. (100 m znak), 23. (200 m znak), 36. (200 m pol. záv.)

Úspěchy: ME 2012 a MS v krátkém bazénu 2012 - 3. (oboje 100 m znak); ME v krátkém bazénu 2011 – 3. (50 m znak), 2012 – 2. (4x50 m pol. záv.), 3. (50, 100 a 100 m znak), 2013 - 1. (50 m znak), 2. (100 a 200 m znak), 3. (4x50 m pol. z.)

TOKIO

„Doufám, že na svou poslední olympiádu pojedu bez starostí. Strašně bych si přála znova přepsat rekordní tabulky, znova přepsat své staré jméno. Co se týče umístění, mým velkým snem vždycky bylo finále. Letošní sezona nenasvědčuje, že by se finále mělo podařit. Ale strašně bych si přála zaplavat rychle, abych odjela z olympiády spokojená.“

MOJE DISCIPLÍNA: 100 m znak

„Jedna trenérka říkala, že první padesátka se musí plavat naplno, ale zadarmo, a druhá padesátka úplně do plných. Stovka je těžká v tom, že vzniká obrovská kyselina mléčná v krvi, je to laktátově hodně náročná trať. Musí to výborně vyjít i technicky. Protože jsou tam dvě patnáctimetrová vlnění, jelikož znak je u většiny znakařek rychlejší pod vodou než nad ní, tak i to vlnění je hodně důležité. Když na obrátce ztratím, nebo získám tři desetiny, může to znamenat strašně moc.“

FOCENÍ

„Vzhledem k olympiádě jsme toho focení moc neměli. Vždycky je to čest. Být olympionikem, moc lidí to o sobě říct nemůže. Je to úžasná pocta, že si můžu říct: byla jsem třikrát na olympiádě. Veškeré akce spojené s olympiádou jsou podle mě super, já si to užívám.“

MOJE HRDINKA: Jui Ohašiová

„Když jsem byla vloni s japonským týmem na mezinárodní soutěži ISL v Budapešti, hodně mi tam imponovala japonská plavkyně, která plave 200 a 400 m polohovku. Plave rychle, ale úžasně ladně. Je nádhera se na ni koukat.“

Jan Micka

Jana Micku čeká na olympiádě v Tokiu 800 i 1500 metrů volným způsobem • Foto Pavel Mazáč/Sport

800 a 1500 m v. zp.

Narozen: 15. ledna 1995 v Praze

Výška/váha: 184 cm/78 kg

Klub/trenérka: USK Praha/Jaroslava Passerová

Účast na OH: 2012 - 24., 2016 - 12. (oboje 1500 m v. zp.) a 29. (400 m v. zp.)

Úspěchy: MS 2017 – 8. (1500 m), ME 2018 – 5. (800 m), 6. (400 m), 8. (1500 m.), ME 2016 - 4. (800 m) a 5. (1500 m), ME 2014 – 5. (800 m), 7. (400 m). Krátký bazén: ME 2017 - 6. (1500 m), ME 2015 4. (1500 m), 7. (400 m, vše v. zp.)

TOKIO

„Tokio je dálný Východ, takže se moc těším, v téhle zemi jsem byl jenom jednou. Japonci jsou elektronická velmoc, těším se na vychytávky, které si na nás určitě připravili. I přes restrikce si myslím, že to bude skvělá olympiáda. Proto člověk trénuje, proto dennodenně vstává ráno na tréninky a zničí se. To je ta odměna pro nás sportovce. Jsem rád, že tam můžeme jet.“

MOJE DISCIPLÍNA: 1500 m kraul

„Vrcholoví plavci většinou plavou patnáctistovku pod patnáct minut. Krásné je na tom to, že se patnáct minut koupete, můžete si přemýšlet, o čemkoli chcete, máte na to docela dost času. Co na tom není hezké, je to, že když člověk plave naplno, celých patnáct minut trpí bolestí. Jde jen o to vydržet a nevzdat to.“

FOCENÍ

„Je to celkem nezvyk, na focení moc nejsem. Podobné jsem absolvoval před olympiádou v Riu. Jednou za olympijský cyklus to stačí.“

MŮJ HRDINA: Grant Hackett

„Můj vzor je Michael Phelps, ale ten neplaval mé disciplíny. Z plavců mých disciplín je to legendární Australan Grant Hackett.“

Jan Čejka

Plavec Jan Čejka se na olympiádě v Tokiu představí na trati 200 m znak • Foto Pavel Mazáč/Sport

200 m znak

Narozen: 29. května 2001 v Pardubicích

Výška/váha: 187 cm/81 kg

Klub/trenér: SC Plavecký areál Pardubice/Martin Kratochvíl

Účast na OH: dosud nestartoval

Úspěchy: MSJ 2019 - 1. (50 m znak), MEJ 2019 - 1. (200 m znak) a 3. (100 m znak)

TOKIO

„Pro mě je to úžasné. Pomýšlím i na další olympiádu. První taková akce je pro mě víc stresující než ty další. Doufám, že získám zkušenosti, zaplavu, co nejlíp to půjde, a příště to bude třeba ještě lepší.“

MOJE DISCIPLÍNA: 200 m znak

„Taktika je, že se první stovku snažím plavat lehkou rychlostí a druhou stovku přidat, a když soupeřům dochází, tak ještě zabojovat. Oproti padesátce nebo stovce mám dvoustovku radši. Je tam i element taktiky a není to o tom, že to člověk jenom odbuší.“

FOCENÍ

„V tomhle jsem ještě nový, ale užil jsem si to.“

MŮJ HRDINA: Ryan Murphy

„Líbí se mi, jak plave. Je to takový můj znakařský vzor.“

Kristýna Horská

Česká plavkyně Kristýna Horská bude v na OH v Tokiu závodit na trati 200 m prsa • Foto Pavel Mazáč/Sport

200 m prsa

Narozena: 30. září 1997 v Praze

Výška/váha: 170 cm/61 kg

Klub/trenér: Slávia VŠ Plzeň/Petra Škábová

Účast na OH: dosud nestartovala

Úspěchy: národní rekordmanka na 200 prsa v krátkém i dlouhém bazénu, na ME v krátkém 6. (2017) a 8. (2019) na 200 m pol. z.

TOKIO

„Splněný sportovní a dětský sen. Je to motivace k tomu pořád se dostávat k limitům, posouvat si svoje rekordy. Tím, že jsem se dostala na olympiádu, se mi to v podstatě skoro splnilo. Limit jsem zaplavala loni v Taškentu, ale nebylo jasné, jestli mi ho uznají. Dozvěděla jsem se to dva dny před odjezdem na ME, kvůli tomu jsem tam nepodala nejlepší výsledky.“

MOJE DISCIPLÍNA: 200 m prsa

„Pro mě je to hlavně nová hlavní disciplína, protože jsem se celý život specializovala na 200 polohovku, ale na olympiádu jsem se dostala na 200 prsa. Závod si mnohem víc užívám, protože je to pro mě skoro nové, jdu do startu s větší radostí než na 200 polohovku. Baví mě, že konečně plavu jeden styl a nemusím to moc střídat. Nejdůležitější je správné rozložení sil, aby mi zbylo do poslední padesátky, kde ještě musím sprintovat.“

FOCENÍ

„Jednou jsem fotila do časopisu, ale jinak je to pro mě nová zkušenost. Užila jsem si to.“

MŮJ HRDINA: Katinka Hosszúová

„Obdivuji ji, jak za celá léta dokáže na skoro všech závodech plavat veškeré disciplíny. I když už je ve starším věku, pořád patří mezi světovou špičku.“

Jan Šefl

Jan Šefl se na olympiádě v Tokiu přestaví v závodě na 100 m motýlek • Foto Martin Sidorják

100 m motýlek

Narozen: 10. května 1990 v Plzni

Výška/váha: 189 cm/90 kg

Klub/trenér: Ústecká akademie plaveckých sportů/Jan Kreník

Účast na OH: dosud nestartoval

Úspěchy: národní rekordman na 200 m motýlek v dlouhém a krátkém bazénu a na 100 m motýlek v dlouhém a krátkém bazénu

TOKIO

„Od samého počátku to byly nervy. Honili jsme limit, zaplaval jsem ho v Šamoríně a pak čekal, jestli ho mezinárodní federace uzná. Nemohl jsem s tím nic dělat a já tuhle pozici bytostně nesnáším. Někde seděl bafuňář s razítkem, jestli to tomu Šamorínu dáme. Každý máme nějaký příběh. Myslím, že olympiáda bude super, byť poslouchám z mnoha stran, že to bude nepříjemné, divné. Ale já si myslím, že to bude historická olympiáda.“

MOJE DISCIPLÍNA: 100 m motýlek

„Kouzlo této trati je, že je trénink výrazně kratší, což každý plavec ocení. Ale každá disciplína má svoje úskalí. Stovka je nepříjemná, že se skrývá v detailu. Nepovede se vám start, nepovede se obrátka, a je to více méně passé. Trénink je zaměřen na jednotlivé části, všechno musí mít člověk do punítku nacvičené. Dvě, tři desetiny rozhodují o úspěchu.“

FOCENÍ

„Být modelem mě trošku děsí, myslím, že nejsem úplně tento typ. Asi by to pro mě měla být čest.“

MŮJ HRDINA: Caeleb Dressel

„Výrazně mě plavecky ovlivnil Michael Phelps. Teď nemám výrazný vzor, ale myslím si, že je tam jeden plavec, který vyčnívá, a to je Američan Caeleb Dressel. Potkáme se v call roomu v Tokiu. Vyčnívá muskulaturou, překonal Phelpsův světový rekord, to něco značí. Vyčnívá nad ostatními plavci tak výrazně, že si myslím, že bude hvězdou olympijských her.“

Anika Apostalon

Anika Apostalon bude na OH v Tokiu součástí štafety na 4x100 metrů volný způsob • Foto Barbora Reichová / Sport

štafeta 4x100 m v. zp.

Narozena: 9. února 1995 v Albuquerque (USA)

Výška/váha: 187 cm/74 kg

Klub/trenér: University of Southern California/Dave Salo

Účast na OH: dosud nestartovala

Úspěchy: -

Barbora Janíčková

Barbora Janíčková bude na OH v Tokiu součástí štafety na 4x100 metrů volným způsobem • Foto Martin Sidorják

štafeta 4x100 m v. zp.

Narozena: 1. května 2000 v Brně

Výška/váha: 182 cm/74 kg

Klub/trenér: UP Olomouc/Dušan Viktorjeník

Účast na OH: dosud nestartovala

Úspěchy: -

Matěj Kozubek

Matěj Kozubek bude na OH v Tokiu reprezentovat Českou republiku v dálkovém plavání • Foto Martin Sidorják

dálkové plavání

Narozen: 11. května 1996 v Praze

Výška/váha: 183 cm/95 kg

Klub/trenér: Kometa Brno/Josef Nalezený

Účast na OH: dosud nestartoval

Úspěchy: MS 2019 - 4. (5 km)