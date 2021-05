Dlouhé nohy chtějí rozbít bazén. V čem je tajemství mistryně Seemanové?

Z farmy, kde bydlí, je to všude do kopce • Vlastimil Vacek

Přepsala historii a tvoří budoucnost. Kraulerka Barbora Seemanová se po čtvrtečním zlatém večeru v Budapešti moc nevyspala a ráno už zase bojovala v bazénu. První česká mistryně Evropy v olympijské disciplíně po vítězství na dvoustovce postoupila do finále i na stovce (v národním rekordu 53,68) a míří k OH Tokiu. Tam může být prvním českým plavcem ve finále po 21 letech.

Na oslavy ještě bude mít čas. Ale ne teď. Ve čtvrtek večer Barboře Seemanové hráli hymnu po krásném zlatém finiši na dvoustovce, ovšem mise v Budapešti ještě pro ni zdaleka není u konce.

„Je to hrozně hezký, přišlo mi fakt strašně moc zpráv a mám úplně zahlcený telefon. Ale pro mě je teď důležité soustředit se na stovku a na štafetu, protože si myslím, že jsem na tom dobře, že dokážu zaplavat ještě velice kvalitně,“ líčila Seemanová pro Český rozhlas. „Takže chci zůstat v tom závodním módu, který jsem měla, a oslavy budou až někdy později.“

V noci na pátek měla Seemanová plnou hlavu svého zatím životního závodu. Nenechala se v něm vybláznit ostrým tempem obhájkyně titulu Charlotte Bonnetové a zvládla i závěrečné drama, které rozdělilo tři medailistky patnácti setinami. Legendární světová rekordmanka Federica Pellegriniová zůstala zpět jen o dvě.

„Bára v závodě od začátku strkala ty své dlouhé ruce do popředí,“ hodnotila trenérka Petra Škábová. „Má dlouhé ruce i nohy. Její záběry jsou strašně dlouhé. Má neuvěřitelnou délku tzv. plaveckého kroku. To je strašné plus. Je při kraulu velmi technicky dobrá, někteří začnou ve finiši hrabat.“

V posledních metrech boje o medaili ve finále mistrovství Evropy využila Seemanová mnohé ze svých předpokladů. Luxusně protáhlé končetiny jsou pro plavání skvělým předpokladem. Jednadvacetiletá dívka má ale navíc unikátní povahu, kombinaci pokory a pracovitosti s ostrým odhodláním, které se v závodech projevuje divokým bojovým naladěním.

„Chci rozbít bazén!“ zní její slavná hláška.

Jenže to není bezmyšlenkovitý adrenalin, Seemanová se postupně učí se závodní tratí takticky pracovat. Propojuje drobné detaily. Tak jako v Budapešti, kde na dvoustovce využila výrazné rychlostní zlepšení poslední doby, které ji dostalo i do finále padesátky.

„Na rychlosti jsme pracovaly. Spoustu závodů jsme projely dohmaty, tak výjezdy na obrátkách. Na tom Bára dělá, to jsou věci, na které potřebujeme výbušnost a rychlost,“ vysvětluje Škábová.

Budapešťský zlatý závod je pro Seemanovou potvrzením správnosti její cesty. Tři roky uplynuly od jejích tří medailí, z toho dvou zlatých, na mládežnické olympiádě v Buenos Aires. V následujících letech ale pokračovala v klidné cestě nahoru. S úspěchy, jakým byl těsný obtes finále na MS v dlouhém bazénu v Kwangdžu v roce 2019. Taky s drobnými rozpaky, jako třeba na ME v krátkém bazénu v Glasgow předminulou zimu. O rok mladší Britka Freya Andersenová zatím z Glasgow vezla domů dvě zlaté medaile.

„Ženský peak (vrchol) je mezi jednadvaceti a čtyřiadvaceti, kdy by se tohle mělo dít. Kdyby se to stalo v osmnácti, v jednadvaceti budeme koukat na co?“ líčí Škábová. „Teď ví, co chce od života, má ho uspořádaný. Ona neřeší zbytečnosti. Je opravdu strašně dospělá, dozrála hrozně brzo. Věří tomu, co děláme, je zodpovědná.“

Není to cesta bez překážek. Ještě v juniorských letech Seemanová dvakrát bojovala s mononukleózou. A, samozřejmě, i na trénincích občas není všechno úplně sluníčkové.

„Máme své dny,“ směje se Škábová. „Nedávno jsem Báru se sparingem Ondrou Gemovem chtěla vyhodit z tréninku. Pak byla tichá domácnost, ale druhý den jsme přišli s čistým štítem. V lednu jsem zase udělala chybu v tréninku já. Ale v devadesáti procentech je to jenom do plusu.“

V Budapešti ještě Seemanová zdaleka nemá svou misi u konce. V sobotu ji čeká finále na stovce. V rozplavbě se přitom po předchozím zlatém večeru šetřila.

„Ráno na ní bylo vidět, že je unavená. Říkala, že spala dvě hodiny, že jí to nedalo spát,“ líčila trenéra Petra Škábová.

Do finále ale prošla v novém českém rekordu 53,68 sekundy jako čtvrtá nejlepší. Dnes ji v Duna Aréně čeká boj o další medaili. To vše je ale stále jen zastávka na cestě do Tokia. Seemanová tam pojede s vyhlídkou, že formu ještě vylepší. Bude odpočatější a bude se ještě víc soustředit na dvoustovku kraulem, svou hlavní zbraň. Jasným cílem je pro olympijské finále, v němž byl český plavec naposledy v roce 2000 v Sydney. Prsař Daniel Málek tehdy zazářil dvěma pátými místy na stovce i dvoustovce.

„Je to určitě cíl, co bychom strašně rády,“ připouští Škábová. „Naším cílem není zúčastnit se olympiády, ale uspět. Hraje nám do karet, že je dvoustovka na začátku olympiády. Nebude tam mít tolik startů, bude odpočatější. Míříme ještě na lepší čas…“