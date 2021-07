Neočkovaný plavec dělí tým USA. Obhájkyně zlata: Frustruje mě

„To, že se Michael takhle rozhodl kvůli svému pohodlí, přestože to pro jeho kolegy znamená třeba jen malé riziko, mě frustruje,“ napsala DiRadová mimo jiné ve svém příspěvku na twitteru.

Andrew uvedl, že nechtěl ohrozit svou sportovní formu. „Nechtěl jsem si na poslední chvíli nechat dát do těla něco, o čem bych nevěděl, jakou by to mohlo vyvolat reakci. Jsem vrcholový sportovec a všechno, co děláme, je promyšlené a pochopitelné. Během přípravy, zvlášť před kvalifikací, jsem nechtěl nic riskovat. Když jdete na očkování, musíte si dát pár dnů volna,“ citovala agentura AP dvaadvacetiletého plavce, který má pět medailí z mistrovství světa v krátkém bazénu, převážně ze štafet.

„Cítíme se bezpečně a chráněni, protože víme, že minimalizujeme riziko, jak to jen jde,“ řekl Andrew s odkazem na každodenní testování v Tokiu. Očkování se nechystá absolvovat ani v budoucnu.

Andrewův kolega z týmu Tom Shields vyjádření DiRadové kritizoval. „Dehonestace jednoho z našich olympioniků v předvečer soutěže je nějakou součástí té odpovědnosti?“ reagoval Shields na twitteru. Bývalý plavec Anthony Ervin, trojnásobný olympijský vítěz ze Sydney, dodal, že Andrew prodělal covid-19 v prosinci. „Takže má přirozenou imunitu,“ napsal na sociální síti.

Podle AP nemá očkování asi sto z 613 amerických sportovců v Tokiu.