Terminátorka Titmusová střídá na trůnu Ledeckou: Z kouče je meme!

Střídání na trůnu v přímém přenosu. Američanka Katie Ledecká na olympijských hrách v Tokiu už ztratila půlku svého kraulařského království ve prospěch Australanky Ariarny Titmusové, známé jako Terminátorka. Nová vládkyně vyhrála po čtyřstovce i dvoustovku. A její kouč Dean Boxall zase předváděl oslavy do internetových memů.

Ten vlasatý blonďák šel znova do toho. Kouč Dean Boxall, který se před pár dny proslavil svou energickou oslavou prvního zlata své závodnice Ariarny Titmusové, dostal ve středu ráno další důvod k radostnému křepčení.

„Dojímá mě to, protože to nejsem jen já, kdo vyhrává. Tohle vítězství je i jeho, i proto jsem tentokrát byla emocionální i já,“ řekla Titmusová poté, co po čtyřstovce vyhrála i závod na 200 metrů kraulem.

V tomhle světě už to tak chodí, že možná víc než jejích samotných úspěchů si obecná veřejnost všimla skopičin jejího kouče.

„Potkáváme ho na bazéně, je to super týpek. Je vidět, že z toho mají radost i trenéři. A myslím, že kdyby Péťu někdo natočil na mistrovství Evropy nebo teď, tak by to bylo hodně podobné…“ smála se česká rekordmanka Barbora Seemanová, která skončila ve finále dvoustovky šestá, s myšlenkou na svou trenérku Petru Škábovou.

„Dean prostě takový je. Je hodně vášnivý a pak se takhle projevuje,“ líčila Titmusová už po prvním vítězství. „Pro tuhle práci obětoval hodně ze svého rodinného života s dětmi a jeho ženou. Dává do toho sto procent a bez něj bych tu nebyla.“

A to je to hlavní. Ariarne Titmusová je právě na plaveckém piedestalu, z kterého během dvou závodů vytlačila slavnou Američanku Katie Ledeckou. Na dvoustovce ji odsoudila ke stříbru. V našlapané startovce dvoustovky, jednoho z hlavních hitů z Her, urvala další zlato. Ledecká zatím skončila pátá, jen těsně před českou rekordmankou Barborou Seemanovou.

„Jsem úplně hotová. Tenhle závod byl opravdu těžký,“ hlesla Titmusová po dramatu, který vyhrála v novém olympijském rekordu 1:53,50 minuty. „Tahle disciplína měla snad nejhlubší startovku. Ráno bych si nemyslela, že to dokážu. Ale je to olympiáda. Jsem moc šťastná.“

Je jí dvacet a pochází z malého městečka Launceston v daleké Tasmánii. Právě odtamtud se Titmusová vydala, aby se na olympiádě v Tokiu stala jednou z hlavních hrdinek.

„Jsem z malého městečka v Tasmánii a ukazuje to, že když něčemu věříte, stoprocentně to můžete dokázat, když na tom pracujete,“ řekla Titmusová pro ABC News krátce po svém druhém zlatém závodě na Hrách.

Průlom na světlo se Titmusové podařil už před dvěma lety. Na mistrovství světa v korejském Kwangdžu ve svých osmnácti letech sebrala Ledecké titul na čtyřstovce. Teď jako první Australanka od legendární Shane Gouldová z Mnichova 1972 vyhrála kraulem závody na 200 a 400 metrů.

„Přeju jí to hodně. Ta její technika, celkově, jak k závodům přistupuje. Je to super světová ukázka, jak se to má dělat. Je šikovná,“ chválí ji Seemanová. „Techniku máme podobnou, snažím se ji mít správnou, ale nedá se to odkoukat. Spíš se mi líbí ten přístup před závodem, jak je milá, jak vystupuje a podobně.“