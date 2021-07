Perušič je venku z izolace: Včera zase pozitivní, ale Japonci jsou flexibilní

Plážoví volejbalisté se radují. Ondřeje Perušiče, který měl po příletu do Tokia pozitivní test na covid-19, dnes propustili z izolace. Už večer tak může společně s parťákem Davidem Schweinerem nastoupit k tréninku a zítra k zápasu proti mexickému páru. „Fénix povstal!! Zatím nevyletí moc vysoko, ale berme, co je...,“ napsali čeští hráči na svém Facebooku.

Deset dnů si pobyl jeden z členů českého beachvolejbalového páru Ondřej Perušič v izolaci kvůli pozitivnímu výsledku testu na covid-19. Ačkoliv v úterý večer byl stále pozitivní, včera mu bylo povoleno izolaci opustit. „Včerejší test byl opět pozitivní, nicméně Japonci jsou národ flexibilní, a proto dodrželi dosavadní tempo ,‘co den, to nové pravidlo‘,“ napsal český pár na Facebooku.

Jak je možné, že i s pozitivním výsledkem se může zařadit do zdejšího „běžného“ olympijského života a hlavně pak tréninku a samotných zápasů? „Japonci rozhodli, že po uplynutí 10 dnů budou případy posuzovat individuálně, a propuštění je možné i v případě pozitivního testu, pokud splňuje určitá kritéria. Perun tak s povzdechem zamáčkl slzu a dal vale Day Nice hotelu, jenž bude v jeho srdci navždy mít své místo,“ napsal s notnou mírou nadsázky a ironie Perušičův parťák Schweiner.

„Momentálně se tak snaží ve svém novém, lepším útočišti po vzoru bojových sportů dojíst do své původní váhy a večer spolu poprvé otestujeme centrkurt,“ dodal ještě.

Informaci o propuštění českého sportovce z izolace a zároveň to, že by měl český pár zítra nastoupit, potvrdil také Český olympijský výbor. Čeká se jen na oficiální potvrzovací dopis od organizátorů.

Ve čtvrtek od 9.00 SELČ tak nastoupí proti Mexičanům, což je po prvním vynechaném souboji s lotyšským párem nyní jediná možnost, jak se probojovat do další části turnaje. „Pouze Mexičané jsou stále bez vítězství a v případě rovnosti nerozhodují sety, nýbrž body, které po naší první skreči nehovoří příliš v náš prospěch. Rovnou předesíláme, že se bude jednat o souboj spíše s vlastní dýchací soustavou a míčem, takže kdo chce vidět hru, ať raději přepne,“ varuje Schweiner.

Problémem je totiž hlavně to, že Perušič měl v izolaci jen minimální možnost pohybu. „Nápadně dušný polař hodlá využít každou pauzu na maximum a rozhodně vyhodnocovat míče lépe než kdy dřív, neboť zbytečný pohyb je to nejhorší, co nás může potkat. Fakt, že radování se je pro nezkušené, nemusíme snad ani zmiňovat,“ dodal.

Perušič měl pozitivní test v neděli večer poté, co do Tokia přiletěl speciálem, ve kterém i s ním bylo nakonec šest nakažených.