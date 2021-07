Superstar se čtyřmi zlatými: přednost má duševní pohoda, zase odstoupila

Simone Bilesové to sluší i při objímání stromů • Instagram

Americká gymnastka Simone Bilesová pózuje se stříbrnou medailí z Letních olympijských her 2021 • Reuters

Americká sportovní gymnastka Simone Bilesová měla být jednou z největších postav olympijských her v Tokiu, jenže... nakonec nebude ve čtvrtek ani obhajovat zlato ve víceboji. Čtyřnásobná šampionka z Ria de Janeiro už s odkazem na ochranu svého duševního zdraví odstoupila z úterní soutěže družstev, v níž favorizovaný tým USA podlehl ruským rivalkám.

Organizace USA Gymnastics dnes uvedla, že se Bilesová rozhodla nezúčastnit víceboje po „dalším lékařském vyhodnocení“. „Bezvýhradně Simonino rozhodnutí podporujeme a oceňujeme její odvahu dát přednost duševní pohodě. Její statečnost znovu ukazuje, proč je pro tolik lidí vzorem,“ uvedla organizace USA Gymnastics ve zprávě o odhlášení Bilesové, jež do finále víceboje postoupila díky vítězství v kvalifikaci. Její místo v soutěži zaujme původně devátá Jade Careyová.

Čtyřiadvacetiletá Bilesová se kvalifikovala i do finále na všech čtyřech nářadích. Zda v nich bude startovat, zatím není jisté. „Simonin stav bude vyhodnocován na denní bázi,“ uvedla USA Gymnastics. Finále na nářadích jsou na programu v neděli až úterý.

Bilesová ze soutěže družstev odstoupila hned po prvním přeskoku, za který dostala nízké skóre 13,766 bodu. „Po výkonu, jaký jsem předvedla, jsem už prostě nechtěla pokračovat,“ řekla devatenáctinásobná mistryně světa, která přiznala, že na ni dolehl tlak veřejnosti. Čekalo se totiž od ní, že by mohla v Tokiu rozšířit svou sbírku na 10 zlatých medailí a stát se tak nejúspěšnější sportovkyní v historii OH.

„Musím se soustředit na své duševní zdraví. Musíme chránit své duše a svá těla a ne jen dělat to, co po nás svět chce. Už si tolik nevěřím, asi je to tím, že jsem starší. Nechci udělat nějakou hloupost a zranit se, aby mě odnášeli na nosítkách. Olympijské hry jsou velká věc, musíte být připraveni na 100 nebo 120 procent, jinak si ublížíte,“ uvedla Bilesová v slzách po odstoupení ze soutěže družstev, v níž získala stříbro.

Respekt a podporu Bilesové vyslovil také Mezinárodní olympijský výbor. Před předáváním medailí v gymnastickém centru Ariake bylo vidět, jak s Bilesovou účastně hovoří prezident MOV Thomas Bach.