Hermannová: Pět let vedle Maki? Sedly jsme si hned, teď smekám klobouk | iSport.cz

Sezona se sesypala jako domek z karet. Těžší sportovní časy se ale snaží Barbora Hermannová vidět pozitivní optikou. Třeba konečně našla čas na populární seriál, jehož název je stejný jako vývoj této sezony – House of Cards. To je ale podružné plus sportovní odstávky. Čas s rodiči, sestrou a neteří v rodné Ostravě byl za poslední roky nedostatkovým zbožím. Nyní je dokonale vynahrazen. „Teď už čekám, až se potkáme s Markétou a budeme moct trénovat spolu.“ Spoluhráčka totiž zůstala s trenérem a současně manželem Simonem Nauschem po březnovém soustředění v USA.

Byly jste vůbec někdy s Markétou od doby, co hrajete spolu, tak dlouho bez sebe?

„Nejdelší období, kdy jsme se neviděly, bylo po sezoně 2018, kdy Markéta řešila zranění ramene a jezdila třeba i do Rakouska po doktorech. To bylo dlouhé odloučení, ale ne až tak dlouhé, jako teď. Je to zvláštní. Jsme spolu v kontaktu, ale úplně si nepřeju, aby to takhle na dálku pokračovalo ještě dlouho. Myšlenky se u toho stáčejí na beachvolejbal a mě už začínají svrbět ruce.“

Stýská se vám navzájem?

„Určitě. To už několik týdnů zpět jsem jí psala, jak je to, že se nevidíme, svým způsobem zajímavý, ale že mi chybí. Na to prostě nejsem zvyklá!“ (úsměv)

Kdy tedy dojde ke shledání?

„Tento týden by se se Simonem měli vrátit. Pokud jejich testy na koronavirus budou negativní, snad už ani nebudou muset do karantény, což je fajn, že se vrátí po tom – doufejme – nejhorším období.“

Podle původního scénáře plánovala Markéta letos po olympiádě v Tokiu založení rodiny. Jenže udeřil koronavirus – hry se přesunuly na rok 2021 – a vaše parťačka s manželem Simonem velký životní krok odložili. Co pro vás osobně toto zásadní rozhodnutí znamená?

„Upřímně klobouk dolů před ní. V okamžiku, kdy se o olympiádě rozhodlo, při komunikaci se mnou ani na chvíli nezaváhala. Dala mi vědět, že bude pokračovat a nehrozí, že bychom to do olympiády nedotáhly. Sama v sobě si to musela určitě zpracovat a přeorganizovat, ale neměla jsem pochybnosti o tom, že bojovník jako Maki, by si tu cestu nenašla. Je to obrovská změna pro tým, obzvlášť pro Markétu, která si všechno ráda plánuje. (úsměv) V Americe ale se Simonem jistě všechno probrali ze všech stran. Obě dvě zkrátka do Tokia chceme, vnitřní chtíč je velikánský. A je dobré, že hry posunuly jen o rok, protože se spekulovalo i nad tím, že by se mohly konat až v roce 2022. To už by byla úplně jiná situace.“

Pokud by se olympiáda konala v řádném termínu, oslavily byste na ní s Markétou pětileté výročí. Přijde vám, že už je to taková doba, co jste spolu?

„Ani náhodou! Už loni, když jsem dávala jednu fotku s Markétou na Instagram a psala, že jsou to čtyři sezony, co jsme spolu, tak mi to přišlo neskutečný. Utíká to hrozně rychle. Je to jako mrknutí oka. Na přípravu se většinou moc netěším, ta kolikrát bolí. Ale ve výsledku je to pak chvilička než začneme jezdit po soustředěních. Jsou sporty, které moc místo či prostředí nemění, a to si dovedu představit, že by ten čas tak rychle neutíkal. My jsme s novým rokem běžně někde v cizině a celkem se nám ta místa mění. No a když se pak rozjedou turnaje, které jedou jeden za druhým, tak si člověk ani nestihne odfrknout. A najednou je sezona u konce. Jak neustále cestujeme a jsme pořád na jiných místech, zážitků je spoustu, tak se mi zdá, že všechno uteče ještě bleskověji. Opravdu bych neřekla, že je to pět let.“