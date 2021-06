Ať to cinkne v Tokiu! Nausch Sluková s Hermannovou končí v Ostravě deváté

Co po turnaji převládá? Spokojenost nebo zklamání?

Nausch Sluková: „Nejdřív bych chtěla vyvést z nějaké mystifikace naše diváky a fanoušky. My nejsme a nikdy jsme nebyly týmem, který je každý turnaj v semifinále nebo ve finále a z každého přiveze medaili. My měly jednu skvělou sezonu, kdy jsme jely na supr vlně. Spíš jsme týmem, který je stabilně ve světové desítce. Máme z nějakých sedmdesáti osmdesáti turnajů třeba padesát, kdy máme top desítku. A pár medailí k tomu. Ale byla by škoda pro všechny, kdyby se očekávalo, byť bychom si to strašně přály, moc. Můžeme a umíme porážet nejlepší týmy, ale musí se to všechno sejít dohromady. A to se dnes nesešlo, Švýcarky byly lepší. Musíme vzít desítku a poučit se z chyb, co jsme udělaly a vypilovat to. Ať to třeba cinkne v Tokiu.“

V čem byly Švýcarky lepší?

Hermannová: „Určitě byly lepší v tom, že konstantně tlačily na servisu. Nevybavuji si, že by měly víc jak dvě chyby do sítě, jinak jim to tam hezky plachtilo do různých míst. Což je pro hráče na příjmu takové.... Nemůžete se chytnout žádného rytmu, že vám třeba podávají s tendencí doprava a na pravou ruku. Když jim to jednou zapadne doprostřed, jednou k lajně, potom mně za rameno, tak se na to nemůžete připravit. Přišlo mi, že tohle byla jejich velká síla. Plus to, že mi ubránily strašně moc side outů i kdejakých našich obran, které jsme měly zvednuté. Ubránily a ještě složily. To byla jejich přehra nad námi.“

Nebyly jste doma příliš nervózní?

Hermannová: „To je spíš otázka na mě, Maki tam jenom lítala a snažila se mi pomoct po všech těch divokých příjmech. Nervozita? Jo i ne. Trochu tam byla, strašně ráda bych nás posunula ještě dál. Nebo aspoň odešla z centrkurtu s větší grácií, než s tady tím výpraskem ve druhém setu. Ale jak říkám, neměla jsem se jak moc chytit. Už od příjmu. Na útoku jsem volila hrozně jednoduché varianty, pěkně mě četly. Já si vytvářela vlastní mišmaš, Maki se mi snažila pomáhat na druhou, snažila se mi krásně nahrát. Co nejlépe. Já to bohužel nebyla schopná dokončit.“

Jak jste se, Markéto, cítila zdravotně? Krk byl v pořádku?

Nausch Sluková: „Ve čtvrtek proti Američankám jsem vybírala jeden míč a trochu si hodila hlavou. Tak jsem si říkala, jestli se to nezhorší. Ale nějak jsme to s naším fyzioterapeutem rozchodili a zdravotně jsem se cítila nejlépe za poslední tři čtyři týdny. Což jsem ráda především s ohledem na přípravu na olympiádu. Tohle byl taky velký highlight, ale teprve nás čeká to nejcennější. Tak jsem ráda, že to zdravotně vypadá dobře.“