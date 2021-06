Perun a Dave postupují: Šli po mně, ale zvládli jsme to! Diváci? Příjemný nezvyk

Nejrychlejším možným způsobem prolétli Ondřej Perušič a David Schweiner do osmifinále čtyřhvězdičkového turnaje Světové série FIVB J&T Banka Ostrava Beach Open. V základní skupině dvakrát vyhráli, v sobotu naskočí do osmifinále. Postup si vybojovali přes evropské šampiony z roku 2015 Aleksandrse Samoilovse a Janise Smedinše z Lotyšska, porazili je 2:1 (-18, 16, 12). „Paráda, hrozná pomoc,“ radoval se David Schweiner. „Už jen to, že teď máme v pátek volno, strašně pomůže. Každý další zápas na téhle úrovní je unavující. V sobotu by to pro nás měla být výhoda.“

Jak bude těžké se připravit na nejdůležitější boje?

Perušič: „Odpoledne se pokusíme hlavně co nejlépe zregenerovat. Počkáme si na to, koho nám los přidělí a myslím, že se půjdeme podívat i na zápas našich soupeřů. Jinak nemáme v plánu nic speciálního, bude to takové standardní.“

Jak to bylo s Lotyši, kteří bojují o olympiádu, těžké?

Schweiner: „Prohra v prvním setu byla spíš z našeho výkonu. Oni hráli dobře, ale my jsme hráli špatně, dělali jsme hrozně chyb. Zatlačili nás na servisu, jsem hrozně rád, že se nám to podařilo do druhého a třetího setu zlepšit a udržet až do konce.“

Co zabralo?

Schweiner: „Začali jsme lépe přijímat, měli lepší pozici k útoku a potom už to bylo jednodušší. Šli celý zápas po mně, v prvním setu se jim podařilo mě zatlačit do zadní části kurtu a když vám nahrávka letí zezadu, tak to není úplně příjemné.“

Co s vaší psychikou, Davide, udělal odpískaný tahaný míč v prvním setu?

Schweiner: „S tím se už nedalo nic dělat. Jen to příště zahrát trošku líp, aby to nepískli. Trenér nás učí, abychom si tohle nebrali k srdci, že to je součást systému. Další balon už jsem o tom nevěděl.

Perušič: „Navíc Dave je vynikající nahrávač, nijak ho to nepoznamenalo.“

Schweiner: „Ó, díky!“

Jedete podle podobného scénáře jako před dvěma lety, kdy jste vyhráli skupinu a postoupili přes Lotyše? Je to dobré znamení?

Perušič: „Rozhodně je to lepší znamení, než kdybychom teď s Lotyši prohráli. (usmívá se) Jo, určitě. Když jsme viděli, kolik vynikajících týmů končí na druhém nebo třetím místě ve skupině, tak mít půlden navíc na regeneraci je velké plus. Doufám, že to v sobotu zužitkujeme. A zároveň si myslím, že na víkend se tady chystá ještě víc diváků. I dneska byla atmosféra skvělá. Tak jsem rád, že budeme hrát i v sobotu a podpora domácího publika bude ještě větší.“

Pomohli vám diváci k obratu? A není to trochu nezvyk, hrát po čase zase před publikem a občas neslyšet vlastního slova?

Schweiner: „Příjemný nezvyk. (usmívá se) Sice se občas neslyšíme, ale hrajeme spolu tak dlouho a trénujeme dennodenně, že už víme, co od sebe čekat. A když tak si to naznačíme prstama.“

Perušič: „Nebo posunky.“