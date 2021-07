Ukázka olympijského ragby na Smíchově: Dukla se utká i se silnými Francouzi

Bude to malá oslava nedávného postupu českých národních týmů do elitních skupin mistrovství Evropy. A také ukázka dynamického sportu, který se už za týden ukáže podruhé na olympijských hrách. V sobotu se na hřišti Tatry Smíchov koná turnaj v sedmičkovém ragby. Muži Dukly, kteří tvoří základ reprezentace, se utkají se silnými týmy z Francie či Itálie.

„Je to týden před olympiádou a budou hrát nejkvalitnější týmy, co tu na sedmičkách kdy byly,“ říká Filip Vacek, sportovní ředitel pořádající Tatry Smíchov. „Zvlášť francouzské týmy jsou velmi dobré, budou tu tři z pěti mužstev, které byly v roce 2019 na mistrovství Francie mezi prvními pěti.“

Proti francouzským soupeřům, mezi něž patří i výběr francouzské armády, se postaví česká Dukla, která už několik sezon tvoří jádro reprezentace nového olympijského sportu.

„Pro Duklu je to výzva. Vyjma dvou kluků tvoří základ reprezentace. Je to projekt, který nám pomáhá připravovat reprezentanty pro sedmičkové ragby,“ vysvětluje Vacek. „Jsou na tom velmi dobře, jsou to ti nejlepší hráči v republice, takže hrají i za nároďák patnáctek, ale primárně se na Dukle připravují na sedmičky.“

Turnaj startuje na hřišti Tatry v sobotu v deset hodin ráno a vstup mají fanoušci volný. Turnaj je možné sledovat i na facebookovém streamu. Každý si tak může vychutnat špičkovou úroveň sedmičkového ragby, v němž budou v Tokiu obhajovat olympijské tituly muži Fidži a ženy Austrálie.

„Sedmičky na olympiádě jsou určitě skvělou propagací ragby. V Riu to bylo poprvé, lidi moc nevěděli co čekat. Věřím, že teď by si našlo i víc diváků, kdyby to bylo možné,“ líčí Vacek. „V Japonsku je ragby velmi populární, připravují se velmi pečlivě.“