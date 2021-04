Golem Dostál o přípravě: Američanky si stěžovaly, že ukazujeme zadky

Důsledky covidové pandemie v životě jedné z hlavních českých nadějí pro olympijské hry v Tokiu? Josef Dostál je poznal hned z několika stran. Už začátkem roku covidem onemocněl a neměl zrovna lehký průběh.

„Nemusel jsem do nemocnice, zvládnul jsem to doma za pomoci ibalginu. Ale pár dní mi bylo fakt blbě, měl jsem průběh jako těžkou chřipku,“ vypráví Dostál. „Mám horší čich, ještě teď skoro necítím smrad. Když jsem si na procházce čuchal ke konvalinkám, bohužel jsem toho pořád moc necítil. Ale už se to vrátilo do normálu.“

Soustředění v kalifornské Chula Vistě, kam před lety Dostála a spol. nasměroval polský expert a dlouholetý konzultant českého týmu Jerzy Dziadkowiec, bylo klíčovým momentem olympijské přípravy. V jeho úvodu ale Dostál ještě cítil dopady nepříjemné nemoci.

„Nečekal jsem, že mě zasáhne tolik. Po příletu do Kalifornie jsem měsíc a půl trpěl, vytrvalost byla horší, cítil jsem se, jako bych půl roku nic nedělal. Musel se do formy dostat znova,“ vypráví Dostál. „Bylo to pro mě dost náročné. Být s těmi samými lidmi osm týdnů na jednom místě v baráku je trošku na hlavu. Po šesti týdnech mi došlo a začal jsem už ke konci soustředění odpočívat.“

Pandemická situace ho zásadně neomezovala přímo v tréninku, ale svůj vliv měla. Borci si z jídelny například museli brát jídla domů a velkou část pobytu neměli přístup do šaten. Museli se převlékat venku a docházelo k choulostivým situacím.

„První polovinu soustředění jsme neměli přístup do šaten. Převlékali jsme se mezi loďmi, museli si dávat ručník kolem pasu,“ líčí Dostál. „Občas někomu třeba vykouknul zadek. Američani jsou trošku puritáni, občas to nějaká veslařka viděla a hned si stěžovaly, že ukazujeme na Američanky české zadky. Z toho byl trošku incident. Museli jsme si dávat bacha…“

Už koncem týdne čekají Dostála reprezentační nominační závody v Račicích, v nichž nastoupí na singlu na olympijském kilometru i tratích na 200 a 500 metrů. Jeho pozici v singlu nikdo nezpochybňuje, půjde především o složení olympijského deblu. Dostál vyjel kvalifikaci s parťákem Radkem Šloufem, ale před rokem v létě spolu prohráli s dvojicí Daniel Havel – Jakub Špicar.

„Nejstěžejnější pro mě bude singl kilometr, kde proti mě nastoupí jeden z největších favoritů Jakub Špicar. Těším se na to, že poměříme síly, a doufám, že mu poklesne hřebínek už po prvním závodě,“ říká Dostál.