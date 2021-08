Dostál na hraně kolapsu, děkoval soupeři: Tohle je olympijská myšlenka!

První dva Maďaři, díky silnému větru do zad v nejrychlejších časech historie. Pak Portugalec Pimenta a několik vteřin za nimi úplně vyčerpaný pražský obr. Josefu Dostálovi nejdůležitější závod roku nesedl, ale na kanále nechal úplně všechno.

„Páté místo mě hodně mrzí, zklamanej ale nejsem ze sebe, protože jsem v závodě nechal možná i víc, než jsem mohl,“ napsal pár hodin po závodě na sociální sítě.

V tu chvíli už se vzpamatoval, přímo po závodě nebyl vyčerpáním téměř schopný mluvit, přímo na vodě mu museli pomáhat pořadatelé, na břehu pak nejen jeho tým, ale i jeho konkurenti.

„V životě jsou i důležitější věci než sport a právě tohle by mohla být olympijská myšlenka. Díky Jacobe Schopfe, že ses o mě staral na úkor svého pohodlí.“ Ze soupeře se totiž na břehu zase stal kamarád a péči o českého favorita obstarával právě německý mladík, který ho chvíli předtím porazil.

Dlouhých několik minut s mokrým ručníkem na čele trvalo, než byl kajakář vůbec schopný normálně komunikovat. I v rozhovoru pro Sport se ještě musel zhluboka vydýchávat a dohánět kyslíkový dluh.

„Já chtěl jít o zlato. Dal jsem do toho všechno, co šlo. Nepřemýšlel jsem nad tím, že bych mohl být druhý třetí. Ne že bych to nechtěl, chtěl jsem vyhrát. Došlo mi takovým způsobem, že jsem mohl možná deset patnáct metrů dál, ale taky by bylo dost možný, že bych to ani nedojel. Teď je mi dost hrozně, no… Ale už se neválím na mole jak sra..., nejsem opřený o zábradlí, ale aspoň stojím na nohou,“ těšil se z maličkostí.

Útok na zlato, o kterém snil a mluvil poslední roky, v Japonsku nevyšel. Další šanci bude mít Josef Dostál za tři roky, v Paříži by už ale závodil jako třicátník.