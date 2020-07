Medaile, nebo žlutý trikot? Cyklisty straší kolize největších akcí | iSport.cz

Být vše v normálu, měli by teď cyklisté pár dní po Tour de France a mnozí by byli na cestě do Tokia na olympijské hry, kde by je v sobotu čekal silniční závod. Jenže vše je jinak a jinak to může být i za rok, kdy se mají odložené Hry konat. V den závodu na LOH by totiž podle současného kalendáře měl vrcholit souboj o titul na nejslavnějším cyklistickém podniku planety. „Není fér kluky nutit, aby volili mezi Tour a olympiádou,“ zní některé hlasy. Možná to ale jinak nepůjde.

Obléci v Paříži proslulý žlutý dres, nebo dostat v Tokiu na krk zlatou medaili? Cyklisté by brali ideálně obojí v jednom roce. Jenže to v případě, že se nezmění termínová listina pro příští rok, nebude možné. Tour de France: 2.-25. července 2021, silniční závod na LOH v Tokiu: 24. července 2021 (termín byl oznámen minulý pátek).

Letos to bylo vyřešeno tak, že slavný francouzský závod měl termín o týden dříve, takže cyklisté by dojeli do Paříže 19. července, přesunuli by se do Tokia a tam tuto sobotu nastoupili do závodu s hromadným startem, který má svým profilem vyhovovat zejména vrchařům. O olympijské medaili tak snili borci jako Chris Froome, Julian Alaphilippe, ale i Češi Roman Kreuziger, Jan Hirt nebo třeba i Zdeněk Štybar, i když ten se mezi vrchaře neřadí.

Teď to ale vypadá, že si tito sportovci budou muset zvolit, kterou akci upřednostní. „Popravdě je to víc než komplikovaná situace,“ nelíbí se manažerovi francouzské reprezentace Thomasi Voecklerovi, který sám získal na Tour v roce 2012 puntíkovaný dres pro krále vrchařů a účastnil se LOH v Aténách 2004. „Už dlouho víme, že trať na olympijských hrách bude pro vrchaře. Nejlepší vrchaři budou na Tour de France. Požádat je, aby vynechali Tour kvůli hypotetickému výsledku na OH, je prakticky neuskutečnitelná mise. Pořád ale doufáme, že věci nezůstanou tak, jak jsou teď, a že se najde nějaké řešení,“ řekl bývalý cyklista pro RMC Sport.

Problém v této situaci vidí i Český olympijský výbor. „Když se na to ale dívám reálně, tak se budou muset tak jako tak rozhodnout. Já nevím, možná mě cyklisté vyvedou z omylu, jestli po takovémhle závodě je možné přeletět na druhou stranu světa a tam podat maximální výkon. Tour je extrémně náročná, nejnáročnější závod, nevím, jak dlouho po ní regenerují, ale rozhodně ne dva dny. Takže v každém případě to bude náročné,“ prohlásil šéf české olympijské mise Martin Doktor.

Problém: Fotbalové EURO

Cyklisté by ho z omylu vyvedli, i v běžném roce totiž jen pár dní po skončení tohoto náročného třítýdenního etapáku závodí. Pravdou však je, že u toho většinou odpadá dlouhé náročné cestování. Ale ani to by podle českých reprezentantů tak velký problém nebyl. Co však nikdo neumí, je být na dvou místech současně.

„Je to škoda, jestli se budou muset rozhodovat. Ale jde také o to, aby se spolu domluvili pořadatelé Tour a cyklistická federace. Podle mě to totiž bude oslabení na obou stranách,“ dodal Doktor.

Stejný názor má také Voeckler. „Pokud to zůstane tak, jak je to teď, bude to nesmírně problematické pro Francii, ostatní státy, ale i pro Tour a úroveň olympijského silničního závodu.“

Možné potíže si uvědomuje i pořadatel Staré dámy společnost ASO, a proto oslovil vedení Kodaně, která příští rok hostí Grand Départ s žádostí o posunutí startu naplánovaného na 2. července o týden dříve. Jenže… Dánská metropole zároveň hostí i fotbalové EURO, takže na dřívější termín její zástupci nepřistoupili.

Zatím ještě není nic zcela pevně dané. Ovšem v případě, kdy se budou muset cyklisté opravdu rozhodnout, nebude to vůbec snadné. Olympijské hry jsou, alespoň většinou, jednou za čtyři roky, pro sportovce je to specifický zážitek. A i na Gregu van Avermaetovi, který na svém kole, oblečení i přilbě jako úřadující olympijský šampion vozí zlaté prvky, je vidět, jak si tohoto úspěchu cení. Jenže pak jsou tady týmoví sponzoři, kteří závodníky celoročně platí, a pro ty je mnohem důležitější Tour de France.

Čas na vyjednávání ještě je, otázkou ale je, zda je i manévrovací prostor.