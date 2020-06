Kreuziger: Contador chtěl tým ovládat, Sagan mě vystěhoval na gauč | iSport.cz

Po závodě rovnou do karantény • Profimedia.cz

Ve velké cyklistice se pohybuje už 15 let. A za tu dobu zažil Roman Kreuziger mnohé a s mnohými. S Albertem Contadorem má vzpomínky na pohodovou Tour de France 2013, ale i na chvíle, kdy se Španěl snažil ovládat tým, což dobrotu nedělalo. Jak k tomu došlo? A jaké bylo jeho první setkání s Petrem Saganem v době, kdy se o tomto nyní hvězdném Slovákovi vědělo jen jako o talentu?

Když Roman Kreuziger v roce 2013 přestupoval do týmu Saxo – Tinkoff, už věděl, že tam jde za dvojnásobným vítězem Tour de France Albertem Contadorem. Ačkoliv tento Španěl nepůsobí dojmem, že by s ním byla kdo ví jaká legrace, první společná Tour prý byla pohodová. „Atmosféra byla velice dobrá a utíkalo nám to hezky. Tihle lidé, kteří jsou zvyklí válet na Grand Tour, jsou perfekcionisti a očekávají od každého úplné maximum, ale také se o ostatní zajímají,“ popisuje Kreuziger.

Jenže po nějaké době přišly potíže. „Dokud byl v Saxu Bjarne Riis (hlavní manažer), bylo vše velice klidné, protože lidé pod ním fungovali a nikdo si nic nedovolil. Až když odešel, Alberto už lidem kolem sebe tolik nevěřil a chtěl trošičku tým ovládat, což nebylo úplně ideální, malinko se to tam třelo,“ prozrazuje český cyklista.

Zcela jiná atmosféra panovala ve společnosti Petera Sagana, který je známým vtipálkem. Toho už Kreuziger znal ze svého působení v italském Liquigasu, a jak sám říká, seznámení s ním si pamatuje velmi dobře. „Dali mě s ním na pokoj, aby mu to ulehčili kvůli italštině, nicméně on mě vyšoupl na gauč a sám spal na velké posteli.“

