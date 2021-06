Cyklistika má nového mistra. Vládl tým Elkov, největší hvězdy ztratily

Zcela mimo boje o domácí titul zůstali na 228 kilometrů dlouhé trati nejlepší čeští profesionálové. Roman Kreuziger obsadil 31. místo, loni druhý Zdeněk Štybar 41. a Petr Vakoč, jenž šel do závodu jako obhájce bronzu, byl ještě o dalších deset příček za ním. Loňský vítěz z Mladé Boleslavi Adam Ťoupalík skončil osmadvacátý.

Vítězem dnešního závodu byl hvězdný slovenský jezdec Peter Sagan. Trojnásobný mistr světa z let 2015 až 2017 si vyjel již sedmý slovenský titul.

Právě Sagan doplňoval trio českých medailistů, které zaútočilo z devítičlenné skupiny v posledním ze sedmi okruhů. Kukrle byl v závěru nejaktivnější a nakonec mohl slavit s rukama nad hlavou. Trať zvládl v čase 4:49:04. Za trojicí českých medailistů přijel do cíle jako první Petr Klabouch, jehož ztráta byla více než dvouminutová.

„Nějak naplánované to bylo. Chtěli jsme, aby ujela skupina a my v ní měli více lidí. Složení skupiny nám vyhovovalo a v posledním okruhu jsme ji dokázali zredukovat. V závěru jsem nastupoval a Dominik měl za úkol přespurtovat Dana Turka. Vyšlo to parádně,“ citoval svazový web Kukrleho.

„Je to určitě můj největší úspěch. Celý rok budu vozit dres mistra. Poslední dobou mám dost dobrou formu a ve druhé části sezony se zaměřím hlavně na Sazka Tour (dříve Czech Tour) a na mistrovství Evropy a světa,“ dodal šestadvacetiletý cyklista, jehož tým získal čtvrté prvenství za sebou.

Spokojený byl ale i Neuman. „Jsou to skvělé pocity. Vyhráli jsme týmově a splnili úkol, který jsme dostali před startem. Pohlídali jsme si únik, protože jsme tušili, že by tam mohla vzniknout velmi silná skupina, což se i stalo. Peter Sagan rozjížděl aktivně tempo, což nám hrálo do karet díky naší výkonnosti a ostatním soupeřům,“ popsal Neuman.

„Jsem rád, že jsme opět ukázali, že jsme schopní porazit jezdce velkých týmů,“ doplnil ředitel týmu Elkov-Kasper Vladimír Vávra.

Závod o domácí titul byl poslední možnou nápovědou před pondělním zveřejněním finální olympijské nominace do Tokia. Čeští silničáři mají v Japonsku možnost jet ve třech jezdcích hromadný závod, jedno místo jim patří v časovce. Triumfem ve čtvrtečním souboji s chronometrem si ho zajistil Josef Černý, jenž pojede i olympijský silniční závod.

Mistrovství ČR v silniční cyklistice v Bánovcích nad Bebravou - závod s hromadným startem:

Muži elite (228 km): 1. Kukrle 4:49:04, 2. Neuman (oba Elkov-Kasper), 3. Turek (Felbermayr-Simplon Wels) oba -1, 4. Klabouch (Topforex-ATT Investments) -2:08, 5. M. Vacek (Gazprom-RusVelo), 6. Petruš (Alpecin-Fenix Development Team) oba -2:09, 7. Camrda (Topforex-ATT Investments) -2:12, 8. Kalojíros (Cycling Academy Trenčín) -10:03, 9. Babor (Tufo-Pardus Prostějov) -11:42, 10. Bittner (Development Team DSM) -11:43.