Holasová: Olympiáda po zlomené noze jako malý zázrak. Co dělá jinak?

Jeden příběh končí dobře ještě před samotným startem olympijských her. Gymnastka Aneta Holasová si 1. května zlomila lýtkovou kost na pravé noze. V pátek si sedla do vládního speciálu a vyrazila vstříc dobrodružství v Tokiu.

Jak jste na tom?

„Řekla bych, že dobře. Zlomenina byla v pohodě, ale největší problém je kotník, v kterém jsem si přetrhla vazy a ještě si naštípla hlavičku holenní kosti. Půjdu sice o něco lehčí sestavy, ale zase doufám, že budou o to čistší. Teď jsem makala naplno a myslím, že předvedu plnohodnotný výkon.“

Není to malý zázrak, že na olympiádu nakonec jedete?

„Taky mi to tak přijde, když koukám na ty sestavy. Před třemi dny jsem šla kontrolní závodík jenom pro sebe. Sestavy vypadají dobře, jsou samozřejmě lehčí, ale jsem vděčná, že můžu cvičit a jak cvičím.“

Odkdy trénujete naplno?

„Teď je to šest týdnů, co můžu naplno skákat.“

Nebála jste se, že to nestihnete?

„Ve chvíli zranění, ale pak jsem chtěla jet za každou cenu a nepřipustila jsem si, že bych nejela.“

Byla jste poslušnou pacientkou?

„Ano a dělala jsem víc, než jsem musela. Každý den jsem jezdila na Olymp na rehabku, kde jsem strávila dvě až tři hodiny, aby se noha co nejrychleji spravila. A chodila jsem i na tréninky, abych se udržovala a postupně přidávala zátěž.“

Které prvky budete muset v sestavách oželet?

„Hlavně přeskok jsem musela zlehčit, protože dopad je dost tvrdý a nemůžu běžet rychle jako normálně. I závěr z kladiny je jiný, a když jsem obecně dopadala přes nohu. Piruety nemůžu dělat, musím je točit na druhé noze, ale měla bych být v pohodě.“

Jak vám piruety na druhé noze jdou?

„Obecně piruety moc nemusím a teď je musím točit na druhé noze, to není moc příjemné, ale musela jsem víc věcí lehce poupravit, abych to mohla zvládnout.“

Bylo těžké situaci ustát psychicky?

„Chtěla jsem na olympiádě předvést nejtěžší prvky, co můžu a být v nejlepší formě, ale na druhou stranu jsem ráda, jak jsem se s tím popasovala. Přijde mi, že jsem to zvládla celkem dobře. Sice to bude jiné, ale jsem ráda za to, co teď je.“

S čím na olympiádu letíte?

„Chci si to užít. Nechci říct vůbec, že jedu na výlet, ale obecně v gymnastice je velký úspěch se tam jenom dostat. Chci hrdě reprezentovat a předvést co nejlepší výkon.“