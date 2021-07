Slovenská radost a šílenství trpaslíka. Tak malá země medaili ještě nezískala

Čtvrteční soutěže v trapu přinesly velké příběhy hned do několika zemí. Nejen kamarádský brněnský double Jiřího Liptáka s Davidem Kosteleckým, ale také první slovenské zlato díky střelecké stálici Zuzaně Rehák Štefečekové. A za ní se psala historie – svou historicky první medaili získalo San Marino!

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. S takovým heslem jezdí na olympijské hry spousta malých výprav, které naplňují Coubertinovské motto a přispívají ke spojení celé planety pod pěti kruhy. Přes 60 let se jím řídila i výprava San Marina. Až do čtvrtka.

Mezi pěticí Sanmariňanů, kteří malý vnitrozemský stát reprezentují v Tokiu, je ale i Alessandra Perilliová, která ve 33 letech přepsala dějiny svého národa. Za Slovenkou Zuzanou Rehák Štefečekovou a Američankou Kayle Browning získala bronzovou medaili.

„Jsme malá země, ale jsme velmi hrdí. Teď tam všichni šílí a pláčou. Sice tam nejsem, ale určitě jo,“ rozplývala se střelkyně po finále trapu na tokijské střelnici.

Cennému kovu byla blízka už před devíti lety v Londýně, kdy v rozstřelu tří závodnic o stříbrnou medaili udělala chybu jako první a skončila čtvrtá. I tehdy byla její soupeřkou Slovenka Štefečeková. Tentokrát na boj po jedné ráně nedošlo.

„Když došlo na eliminace, řekla jsem si, že čtvrtá tentokrát prostě nemůžu skončit, že to musím zvládnout,“ řekla žena, která střílí od třinácti let díky svému otci. Brokovnici se věnovala i její sestra Arianna, ta ale reprezentovala i Itálii a olympijských her se nikdy nezúčastnila.

Díky Alessandře je San Marino nejmenší zemí, která kdy získala olympijský cenný kov. Vnitrozemský stát nedaleko italského letoviska Rimini má přibližně 34 tisíc obyvatel. V medailovém pořadí se aktuálně dělí o 59. místo například s Portugalskem nebo Argentinou. Celých 140 výprav v tuto chvíli hrdí Sanmariňané nechávají za sebou.