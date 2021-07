Slzy Krejčíkové! Oplakala prohru a musela do čtyřhry: Program nechápu

Hrací den Barbory Krejčíkové byl od začátku složitý. Do tenisového programu zasáhlo počasí, nejdřív se nehrálo kvůli dešti a po něm se vrátilo všudypřítomné tokijské vedro. To trápí nejvíce právě tenisty na kurtech s tvrdým povrchem od začátku turnaje.

„Bylo to náročný, hodně jsme čekaly. Počasí se měnilo, zezačátku pršelo, pak se rozsvítilo sluníčko, teď zase fouká… Těžko hledám slova. Jsem zklamaná. Hrála jsem dobře, ale bohužel mi došly síly,“ litovala hned po utkání v rozhovoru pro ČT sport česká šampionka z nedávného French Open.

Neúspěch je třeba hodit za hlavu a přemýšlet nad další bitvou v pavouku čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové. „Motivovat se do čtyřhry bude samozřejmě těžký. Já bych chtěla, abychom hrály dobře. Udělám všechno pro to, abych se dala zpátky do kupy, ale…,“ zarazila se a povzdechla si: „Je to náročný.“

Do očí se jí začaly drát slzy, začalo jí docházet, že šlo o životní šanci na zisk medaile. Hodně favoritek už je totiž mimo hru.

Únava se evidentně dostavila. Vždyť za poslední dva měsíce odehrála velké množství zápasů na třech různých površích a prohrála teprve podruhé. „Nesešlo se mi to, začala jsem pak i špatně podávat. Celkově se mi ta hra rychle rozpadla a nedokázala jsem najít žádný dobrý rytmus. Ona se pořád postupně zlepšovala, takže si zasloužila vyhrát,“ pochválila ještě Švýcarku Bencicovou.

Ale každá prohra bolí, i když si Krejčíková uvědomuje, že zažívá nejlepší období kariéry. „Hodně mě to mrzí, že se mi to nepodařilo,“ dodala a otřela si slzavé oči ručníkem. „Doufám, že dostanu trošku času teď a že se snad dám do kupy. A že mě Kačka snad trošku odreaguje. A že aspoň ten debl vyjde dneska,“ řekla směrem k blížící se čtyřhře.

Ale odpočinku jí organizátoři moc nedopřejí, single dohrála v devět hodin ráno středoevropského času a se Siniakovou jde do akce už kolem půl dvanácté. „Je to náročné, protože nás strašně ženou. Nechápu, proč dneska musím hrát ještě debla, když je v programu den navíc. Ale nic s tím nenadělám. Uvidím se s Katkou a povím jí, že jsem děsně vyždímaná a že mi bude muset hodně pomoct. Dám do toho svou poslední energii,“ ujišťuje před další bitvou Krejčíková.