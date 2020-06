Olympiáda 2021 | Neumannová o módě: Nagano pokulhávalo, v Turíně jsme nechtěli mráz | iSport.cz

Čeští olympionici představují kolekci, ve které vyrazí v roce 2021 do Tokia • Pavel Mazáč / Sport

V loděnici VK Slavia Praha představili čeští olympionici novou kolekci, ve které vyrazí do Tokia • Pavel Mazáč / Sport

Jiří Prskavec se oblékl do olympijské kolekce, se kterou Češi vyrazí na olympiádu v Tokiu 2021 • Pavel Mazáč / Sport

Čepice Raškovka ze zatím poslední zimní olympiády v Pchjongčchangu • ALPINE PRO, a.s.

Nagano 1998. České sportovce tehdejší módní kolekce asi příliš nenadchla. Šéf české výpravy František Dvořák ji o osm let později nazval jako "nejhorší oblečení." • Václav Jirsa, Právo/Profimedia.cz

Šestkrát v kariéře se oblékala Kateřina Neumannová do olympijské kolekce. Pětkrát startovala na zimních hrách a jednou na letních. Nejvíce jí utkvělo vybavení z Albertville 1992 a pamatuje si i nevyvedené oblečení z Nagana o šest let později, v kterém přebírala dvě medaile. I dnes je olympijská vítězka v běhu na lyžích z Turína 2006 součástí olympijského týmu a pomáhá pro současné sportovce navrhovat kolekce. Třeba i tu na příští rok pro odloženou olympiádu v Tokiu.

Oblečení a vybavení z doby, kdy vítězila a vozila medaile, doma moc nemá. Většinu obnosila a postupně nahradila novými kusy. Část věcí i rozdala. „Jsem na to flink a jednou mě to možná bude mrzet, že jsem si legendární kousky nenechala. Ale když tím člověk žije a nemá odstup, tak si toho tolik neváží,“ řekla Neumannová.

2018 Pchjongčchang

Neumannová se podílela i na vývoji oblíbeného kulicha zvaného Raškovka na počest olympijského vítěze a skokana na lyžích Jiřího Rašky. Čepice se stala symbolem předloňských her v Pchjongčchangu. „Byl to jeden z nejlepších kousků, který se povedl. Mělo to myšlenku a spojitost s historií. Zájem byl nad očekávání, doslova zaplavila Česko a je k vidění dodneška, což je přesně ono,“ uvedla.

2006 Turín

Je ráda, že současní sportovci mají možnost využívat moderní materiály a pohledné střihy. Navíc se zohledňuje klima dějiště daných her. „To v minulosti nikdo nedělal. V Turíně jsme doufali, že nebude větší mráz než minus pět, protože bunda na víc nebyla. Nikoho nezajímalo, že hokejisti jsou v halách a my v horách,“ podotkla.

1992 Albertville

Poprvé si vyzvedla věci na soutěže pod pěti kruhy pro Albertville 1992. „Bylo přes obchodní dům Kotva a podařily se dobré overaly a bundy. Na tu dobu to vypadalo docela efektně,“ vzpomínala dnes sedmačtyřicetiletá Neumannová.

1998 Nagano

Naopak pro své první olympijské medaile, stříbro a bronz v Naganu, vystoupila na stupně vítězů v nepadnoucím kabátu. „Občas to pokulhávalo, čehož jsou dokladem právě fotky z Nagana. Tam to úplně vyvedené nebylo,“ pronesla.

Za její éry nebývala pohledná společenská ani sportovní část oblečení, tu tehdy dodávala zahraniční firma. „A to pro několik států, v podobných barvách měli oblečení další postruské státy a sounáležitost s Českem byla minimální,“ řekla účastnice také her v Salt Lake City 2002, Lillehammeru 1994 a letních v Atlantě 1996.

Mít oblečení spojující sportovce s rodnou zemí je podle Neumannové důležité. „Cítí příslušnost k Česku a k historii, které nás spojují. Když sportovec jede na olympiádu a je pyšný na to, co má na sobě, tak má možná jiné sebevědomí,“ řekla.

2021 Tokio

I proto ji potěšilo, že se jí podařilo pro hry v Tokiu, které jsou kvůli koronaviru přeloženy z letoška na příští rok, prosadit nový prvek. Ženy se obléknou do šatů. „Pro holky budou v horkém prostředí příjemné, když to bude odspodu větrat,“ uvedla.