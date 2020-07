Olympiáda 2021 | Za současné situace by se olympiáda konat nemohla, řekl šéf organizátorů | iSport.cz

Pokud by byla za rok situace s šířením koronaviru taková jako nyní, odložené olympijské hry v Tokiu by se konat nemohly. Uvedl to prezident organizačního výboru OH Joširo Mori, podle něhož je klíčové nalezení vakcíny na COVID-19.

Mori v rozhovoru pro japonskou televizi odpovídal na otázku, zda bude možné uspořádat olympijské hry, pokud bude pokračovat současná koronavirová situace. „Pokud bude pokračovat, tak to možné nebude,“ odpověděl šéf organizátorů.

Tokijské olympijské hry měly začít tento pátek, kvůli světové zdravotní krizi však byly v březnu odloženy na příští léto. Odstartovat by měly 23. července 2021 a ve čtvrtek rok do her připomene místo dřívějších velkých slavností malá patnáctiminutová ceremonie bez diváků na novém národním stadionu.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) i japonští organizátoři opakovaně vyjádřili své přesvědčení, že se hry podaří v roce 2021 uspořádat. Zatím však neposkytli příliš detailů k tomu, jak by se mohl tento gigantický sportovní svátek konat v době pandemie.

„Nemůžeme odpovídat na všechny hypotetické otázky. Nemyslím si, že tato situace vydrží ještě rok,“ řekl Mori. MOV i pořadatelé také několikrát uvedli, že nové odložení OH už nepřipadá v úvahu, jediným další řešením by tak bylo jejich zrušení.

Mori řekl, že klíčem k uskutečnění tokijských her bude vakcína proti novému typu koronaviru. Podle agentury AP by mohlo vědcům její nalezení trvat šest až devět měsíců. Někteří lidé však zpochybňují, zda by prioritními příjemci vakcíny měli být mladí sportovci a zda by všichni s očkováním souhlasili.

„Ať už budou moci olympijské hry proběhnout, či nikoli, jde o to, aby lidstvo dokázalo přemoci koronavirus. Prvním úkolem bude najít vakcínu či lék,“ řekl Mori.

Pořadatelé v červnu uvedli, že se budou snažit hry v novém termínu maximálně zjednodušit, aby snížili náklady vzniklé jejich odložením. V Tokiu se má představit 11 tisíc sportovců na olympiádě a 4 400 na navazující paralympiádě.

Tokio hlásilo v poslední době denní nárůst potvrzených případů nákazy koronavirem, rekord bylo minulý týden téměř 300 nových infekcí. Vzhledem k tomu, že metropolitní oblast má zhruba 14 milionů obyvatel, se jedná o relativně nízké číslo. Celkem se v Japonsku od propuknutí epidemie koronavirem nakazilo přes 23 500 lidí, z nichž zhruba tisíc zemřelo.