Olympiáda 2021 | Epidemiolog: Vakcína bude a zachrání olympiádu. Strašení lidí? Lobbing! | iSport.cz

Podle dlouholetého člena MOV Richarda Pounda může být případné zrušení Her v Tokiu problém i pro zimní olympiádu v Pekingu • ČTK / AP / Jae C. Hong

Vakcínu připravuje britské konsorcium AstraZeneca, kdy může být připravena?

„V tuto chvíli začne fáze tři, kdy se polovině lidí musí aplikovat vakcína, polovině lidí placebo, nejlépe v oblastech, kde je vysoký výskyt nákazy, což proběhne do měsíce. Pak se musí aplikovat druhá dávka vakcíny, to je další měsíc, a za měsíc po té druhé dávce bude nutné udělat odběr krve. Fyzicky to bude hotovo za další tři měsíce, jsme někde na konci listopadu. Pak se bude vakcína vyhodnocovat. Pokud všechno půjde, v nejoptimističtějším případě se dá počítat začátkem příštího roku.“

Je tedy pravděpodobné, že sportovcům vakcína může pomoct do začátku olympijských her?

„Myslím si, že by některá z těch vakcín měla být k dispozici. Aby očkování mělo být dokončeno a ochrana byla definitivní, je potřeba jednu dávku, druhou za měsíc a pak měsíc na to, aby ta druhá dávka vytvořila úplně projektivní imunitní odpověď. Takže na to v podstatě potřebujete dva měsíce, a pak potřebujete, aby se sportovec dostal do finálního tréninku. Takže ten člověk by měl být očkován naposledy někdy v dubnu. Věřím, že do dubna bude vakcína k dispozici.“

Dal byste v takovém případě vakcínu olympionikovi?

„Já si osobně myslím, že po určitou dobu tady byla tendence sportovce pořád někde schovávat. Já jsem koukal jako blázen, když bylo povolené, aby na hřišti běhalo jenom sedm fotbalistů. Jednak si nezahrají, kdyby jim povolili aspoň osm, aby hráli čtyři na čtyři… Je to na velkém prostoru… Ale kdo jiný by měl onemocnět než sportovci, kteří to prodělají velmi lehce, i když budou ve velké tréninkové zátěži. Já si myslím, že pro sportovce je lepší, aby to onemocnění prodělal.“

Takže je potvrzeno, že kdo prodělá onemocnění i v lehké formě, bude imunní?

„Ano. To jsou nejnovější poznatky, které přišly z Karolinska Institutet ve Švédsku, kde dělali velmi rozsáhlé vyšetření imunitních pamětí u lidí, kteří prodělali lehkou formu nebo naprosto bezpříznakovou formu nemocí. Ti lidé měli úplně minimum protilátek, nebo žádné, ale v imunitní paměti na tom byli stejně, ne-li lépe než lidé, kteří prodělali a přežili SARS-CoV-1. Dá se předpokládat, že imunita bude mnohaletá.“

Po celém světě panuje nejistota, i v samotném Japonsku sílí hlasy, že by se za současné situace olympiáda pořádat neměla. Může Hry vakcína zachránit?

„V Japonsku je počet onemocnění nízký a obávají se, že bude vyšší, a k tomu bude navázaná smrtnost. Když jsou si lidé vědomi, že musí žít s tímto virem a dodržují opatření, tak se nejzávažnější formy vyskytují méně a méně. Je daleko méně úmrtí. Tenhle trend bude podle mého názoru pokračovat. Není potřeba se toho zas tolik obávat, protože v určitý moment, a už se k tomu blížíme, smrtnost na koronavirovou infekci bude podobná smrtnosti na chřipkovou infekci. To nikdy nikoho moc nevzrušovalo, tak proč by mělo teď?“

A co psychologický dopad na náladu vystrašených lidí?

„Že by se očkovalo v Tokiu každému, kdo by o to měl zájem, tak to by samozřejmě olympijským hrám pomohlo. Věřím tomu, že se vyvine celosvětové úsilí, aby se hry mohly konat a přednostně Japonsko dostalo určitý podíl vakcín, aby se mohlo očkovat tam. Není možné pořád držet lidi zavřené. Jednou se olympijské hry budou konat a je potřeba pro to udělat maximum.“

Co si myslíte o panice, která epidemii provází?

„Je škoda, že se někdy straší. Manželka mě upozornila: Víš, že se už může chodit do kina, ale když si koupíš popkorn, musí ho sníst na chodbě a nesmíš nosit do kina? Říkám: To musí být lobbing uklízeček, to nemá žádné opodstatnění!“