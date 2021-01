Unikátní projekt! Olympijské pohledy za kulisy přinese také iSport.cz

Porce přímých přenosů v České televizi, vše ostatní ze zákulisí největšího sportovního svátku na webu iSport.cz a na nově vzniklé webové platformě Czech Team TV. Tak na přelomu července a srpna bude z pohledu sportovních fanoušků probíhat sledování olympijských her v Tokiu.

První rozhovory s českými olympioniky po jejich vystoupeních, emoce vítězů i poražených, rozhovory a reportáže přímo z dějiště Her, debaty s odborníky i sportovními hvězdami. To všechno nabídne unikátní videoprojekt, při kterém spojují síly Český olympijský výbor, největší vydavatelství Czech News Center včetně portálu iSport.cz a nejúspěšnější internetová televize v Česku MALL.TV.

Kompletní videopořady budou po celou dobu olympijských her publikovány na webové platformě Czech Team TV, výběr toho nejlepšího z nich pak rovněž na webu iSport.cz.

„Olympijské hry fascinují nejen sportovní fanoušky, jedná se o celospolečenský fenomén, proto jsme pro tento projekt hledali mediální dům se silnou pozicí v digitálu, který nám pomůže zasáhnout cílové skupiny napříč společností. Vybrali jsme si CNC. Vlastní nejčtenější sportovní deník, ale také desítky jiných printových a hlavně digitálních titulů,” hovoří o spolupráci Tomáš Houska, šéf digitální komunikace ČOV.

Ten také dál vysvětluje smysl a unikátnost celého projektu. „Sportovní přenosy z olympijských her Tokio 2020 budou vysílat generální mediální partneři Česká televize a Český rozhlas Radiožurnál, naším cílem je obsah doplňovat a dál propojovat. Tvoříme tak primárně pro internet, zapojujeme osobnosti nejen ze sportu a pomocí nových formátů chceme vtáhnout fanoušky doprostřed dění,” pokračuje Houska.

Co to v praxi pro fanoušky znamená například v případě sledování Lukáše Krpálka na jeho cestě za obhajobou zlaté medaile z judistického klání? „Ideálně ho ukážeme na Czech Team TV pár hodin před závodem. Pak bude celý národ sledovat jeho výkony v přímém přenosu na České televizi, aby druhý den sledoval záznam z oslavy či rozhovory z Českého domu na iSport.cz,“ vysvětluje.

Český olympijský výbor tak využije pro šíření obsahu média CNC (včetně deníku Sport a iSport.cz), která dohromady každý měsíc zasáhnou až 7,5 milionu Čechů, to znamená 85 procent populace ve věku 15+.

MALL.TV, čerstvý výherce prestižní ceny Emmy, je pak dodavatelem technologie pro vysílání a interaktivní propojení s dalším obsahem a rovněž se bude podílet na tvorbě obsahu. Kromě zpravodajství ze samotných olympijských her také společně s ČOV tvoří koncepty zcela nových pořadů. Jako protagonisty do nich zapojí i slavné české sportovce.

„Spolupráce s Českým olympijským výborem je pro nás příležitost demonstrovat šíři našeho mediálního portfolia, ale také reklamní kreativu napříč mediatypy. Pro zadavatele stále častěji tvoříme cross-mediální kampaně na míru a investice do vývoje vlastní technologické infrastruktury nám dala možnost tyto komplexní kampaně datově zastřešit,” vysvětluje pak Juraj Felix, co-CEO vydavatelství CNC a CEO MALL.TV.

„Od celého projektu si slibujeme směrem k našim čtenářům a uživatelům především to, že jim ukážeme zákulisí olympijských her. Tedy místa, kam se běžně kromě sportovců dostane jen málokdo. Mít možnost přenést na náš web emoce českých hrdinů těsně před a po jejich kláních, je to, na co se v celém projektu těšíme nejvíc,“ dodává pak Lukáš Tomek, šéfredaktor deníku Sport a portálu iSport.cz.