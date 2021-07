Jak jedou do Tokia koně či lodě? Letenky za 600 tisíc i dvouměsíční cesta

Jak putují na olympiádu do devět tisíc kilometrů vzdáleného Tokia koně, lodě a kola? Zatímco přeprava kol a koní nepředstavuje větší komplikaci, dopravit na místo lodě trvalo déle než měsíc. O své zkušenosti se podělili čeští olympionici.

Auty, loděmi ale i letadlem se přepravuje na olympiádu do Tokia vybavení českých sportovců. Zjistěte odkud poletí do Japonska koně, proč kánoe a kajaky museli závodníci vyslat už v květnu a co je nezbytné udělat s kolem před tím, než jej vyšlete na dlouhou cestu.

Letenka pro koně za 600 tisíc

Koně se podle rozhodnutí pořadatelů mohly do Tokia přepravit ze tří míst – z New Yorku, Melbourne a z belgického Lutychu, odkud cestovaly i koně českých závodníků. Místní letiště jsou totiž na přepravu zvířat přímo uzpůsobena. Najdete tu komfortní stáje, ve kterých mohou koně pohodlně strávit čas před odletem.

Samotný převoz probíhá ve speciálních boxech po dvou. Po celou dobu letu je na palubě k dispozici veterinář, který na zvířata dohlíží. Řada koní nesnáší létání příliš dobře, a i proto piloti při vzletu nabírají výšku pomaleji a u přistávání sedají s letadlem velmi opatrně. Po přistání čeká koně vždy ještě veterinární kontrola a odvoz k závodištím.

A na kolik převoz koní přijde? Základní letenka vychází v přepočtu na 600 tisíc korun. K tomu se ovšem musí připočítat i další náklady například za krmivo nebo převoz jezdeckého vybavení.

Ztracené kánoe a kajaky

Cesta kanoí a kajaků započala už 2. května. Z Česka byly odvezeny na přívěsu do Portugalska, kde se naložily do kontejnerů velké nákladní lodi plující do Tokia.

„Na olympiádě chce mít každý pochopitelně to nejlepší a nejkvalitnější vybavení. Naše závodní lodě jsme tedy v docela velkém předstihu odvezli a dlouhou dobu jsme v Česku trénovali na náhradních,“ vysvětluje Radek Šlouf, který bude společně s Josefem Dostálem reprezentovat Česko v závodě deblkajaků.

Nákladní loď měla na cestě několik zastávek. Na místo konání her dle plánu měla dorazit zhruba s měsíčním předstihem, aby čeští závodníci měli vybavení k dispozici na třítýdenním přípravném kempu v japonském Susaki. Kvůli špatnému počasí loď po cestě ovšem nabrala zpoždění a čeští reprezentanti se tak ocitli bez toho nejdůležitějšího.

Svízelnou situaci se ale nakonec přeci jen podařilo vyřešit. Třítýdenní soustředění závodníci musí zvládnout na náhradních lodích zapůjčených v Japonsku nebo narychlo letecky zaslaných kajacích z Česka. Nervozita českých reprezentantů ale zřejmě zcela opadne, až budou mít své vybavení u sebe.

„Existuje ne úplně malé riziko, že až lodě dorazí, zjistíme, že nejsou v pořádku. Rozhodně by to ale nebyla neřešitelná situace. Přímo na místě v Tokiu bude výrobce našich lodí, který je schopný provést opravy a údržbu. V tuto chvíli se na to ale snažíme raději příliš nemyslet,“ říká Radek Šlouf.

Přeprava kola v tašce

Naproti lodím představuje převoz cyklistického vybavení na místo konání her jen nepatrnou komplikaci. Kola totiž mohou být bez problému přepravena letecky v nákladním prostoru.

Z rámu jsou před cestováním vždy nejprve demontovaná obě kola. Vše se následně uschová do přepravního vaku, který se na letišti odbavuje na speciálním místě pro nadměrná zavazadla.

„Tašku s kolem se snažím většinou vycpat ještě dalšími věcmi, které se už nevejdou do kufru. Vzhledem k tomu, že s sebou vždy táhnu skoro celý dům, je dobré využít každý prostor navíc. (smích) A samozřejmě je tím zase o něco víc chráněno vybavení ve vaku,“ popisuje cestování cyklistka Tereza Neumanová, která bude na olympiádě startovat v silničním závodě.

„Kolo by mělo být před letem kompletně v pořádku, což znamená, že musí po technické stránce vše fungovat. Také by mělo být dobře umyté, aby s ním pak neměl mechanik zbytečnou práci před závodem. Při odbavení je pak dobré nezapomenout vytáhnout bombičku se vzduchem, která se používá na rychlou opravu defektu, aby nedošlo k poškození kola,“ jmenuje třiadvacetiletá závodnice další nezbytnosti při převozu.