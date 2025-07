Srovnání mimozemšťanů: Pogačar vs. Vingegaard. Kdo se přiblíží hvězdám?

Jeden se letos na jaře soustředil na klasikářské triumfy, druhý musel znovu část sezony kvůli pádu vynechat. A teď je tu vrchol – Tour de France. Tadej Pogačar versus Jonas Vingegaard. Slovinec byl v jednorázovkách famózní, stejně jako na Critériu du Dauphiné, generálce před „Starou dámou“. Právě tam se ukázalo, že má jeho dánský sok ještě nějaké manko. Přesto se očekává, že to budou znovu oni dva, kdo si to rozdají o žlutý dres. Jaké jsou jejich silné a slabší stránky? Vyloženě o slabých se totiž v jejich případě mluvit nedá.

Tadej Pogačar - silné stránky

Výbušné nástupy

Pokud bychom se bavili o největší přednosti slovinského závodníka, jsou to jeho bezkonkurenční nástupy. Ve chvíli, kdy se zvedne ze sedla a vystřelí dopředu, bývají jeho soupeři bezmocní. Pogačar je totiž díky své výbušnosti schopný vynaložit ohromnou sílu, na kterou ostatní zkrátka nohy nemají. „Rádi bychom klukům řekli: Když vyrazí Pogačar, jeďte za ním. Ale už mnohokrát jsme viděli, že to není vždy možné,“ přiznávají ředitelé ostatních týmů.

Ohromný výkon po delší dobu

I vítěz Tour de France z roku 2018 Geraint Thomas nad tím žasl. Během jedné z etap na Critériu du Dauphiné dokázal Pogačar předvést výkon 7,21 wattů na kilogram (tělesné váhy) po dobu téměř dvaceti minut. „To bych vydržel tak šest, možná sedm minut, a navíc v době své největší formy,“ kroutil hlavou slavný Velšan. Právě takové výkony zdobí současného mistra světa. Ani Vingegaard na ně nedokázal odpovídat a v 6. etapě dostal v jediném kopci nadělenu dokonce minutu.

Tým

Tady už se můžeme dostat na pomezí silných a slabších stránek. Pokud budou všichni Pogačarovi kolegové z UAE Emirates-XRG v top formě, má k dispozici neuvěřitelnou sílu. Joao Almeida – vítěz další generálky na Tour, závodu Kolem Švýcarska, jel v kopcích parádně. Adam Yates – na Giro d´Italia mu to sice nesedlo, od té doby měl ale čas si odpočinout a dotrénovat. Loni byl Pogačarovým největším pomocníkem v horách. Pavel Sivakov – další horský domestik, který však může být platný díky své časovce i v rovinatějších terénech. Marc Soler – tady může viset největší otazník. Když má dobrou formu, je skvělým horským domestikem. Jenže už se několikrát stalo, že tempo s čelem neudržel. Tim Wellens – vynikající klasikář, současně ale dokáže v horském terénu vydržet dlouho na čele pelotonu, kde rozjíždí vysoké tempo. Jhonatan Narváez – podobný případ jako Wellens, jen ještě o něco lepší vrchař. Nills Pollit – neskutečná síla na rovinách, může Pogačarovi hodně pomoci, pokud se budou tvořit terezíny.

Slabší stránky

Časovka

Už předloni v této disciplíně dokázal Vingegaard až nadpozemským výkonem Pogačara převálcovat. Loni sice Slovinec přesvědčil, že se umí z chyb poučit, přesto nedávno v časovce opět zaváhal. Bylo to na zmiňovaném Dauphiné, kde přiznal, že si v úvodu špatně rozvrhl tempo a už nedokázal dostatečně zrychlit. Tady se tak Dánovi otevírá určitý prostor. Je však otázkou, zda se i tentokrát Pogačar rychle z chyby nepoučí. Navíc druhá časovka je ryze horská.

Stravování

Opět nedílná součást výkonu. A tým Visma-Lease a Bike, jehož hvězdou je Vingegaard, dokázal dostat Pogačara do úzkých. Prvně to byla v roce 2022 slavná etapa na Col du Granon, kde díky skvělé taktice Vingegaard a spol. vyčerpali největšího soupeře natolik, že v etapě ztratil téměř tři minuty. Muž ve žlutém se nezvládl dostatečně občerstvit a v závěru mu už došly síly. A stejné to bylo loni, kdy v méně náročné horské etapě Slovinec také stravování nedodržel a v závěrečném sprintu jej Vingegaard porazil.

Jonas Vingegaard - silné stránky

Lepší v dlouhých kopcích

Tohle bývala vždy jeho doména. Zejména v závěrečném týdnu, kdy už bývají ostatní víc unavení, exceluje Vingegaard v dlouhých stoupáních. Právě vrchařská vytrvalost je tím, co Dána zdobí. Díky silnému týmu a vysokému tempu, které v dvacetikilometrových kopcích nastolí, navíc zvládne odpárat spoustu výborných vrchařů, kteří by jej případně mohli ohrožovat. Až na Pogačara, na kterého, pokud se ho chce zbavit, musí vymyslet speciální taktiku. A to bude letos obzvlášť těžké.

Skvělé časovky

I díky technologickému pokroku dokázal dánský cyklista vyšperkovat časovku téměř k dokonalosti. V těch rovinatějších samozřejmě stále ještě trochu zaostává za úřadujícím olympijským vítězem a mistrem světa Remcem Evenepoelem. Ale na Pogačara už několikrát dokázal získat cenný čas. Jakmile se i v chronometru začne terén zvedat, je to další bonus pro Vingegaarda. Bude tedy nesmírně zajímavé sledovat právě časovky na letošní Tour de France. A jak si povedou dva největší favorité.

Tým

Stejně jako v případě Pogačara je sestava celku Visma-Lease a Bike naprosto hvězdná. I tady se ale nemusí všichni potkat s top formou v důležitých chvílích. Wout van Aert – jeden z nejuniverzálnějších cyklistů současnosti, kvůli zraněním se mu ale v posledním roce nedařilo, jak by si přál. Na italském Giru však ukázal, že není na odpis. Simon Yates – vítěz letošního Giro d´Italia. Pokud bude mít formu, jakou měl na Colle delle Finestre, budou to mít soupeři z UAE Emirates včetně jeho dvojčete hodně těžké. Matteo Jorgenson – Američan, který by v jiném týmu mohl jet i na celkové pořadí, bude jedním z klíčových horských pomocníků. Sepp Kuss – hvězdný vrchař by měl být svému lídrovi k ruce v nejtěžších výjezdech. Jenže se u něj stále ještě projevuje vyčerpání z roku 2023, kdy objel všechny tři Grand Tours. Victor Campenaerts – tahoun na roviny, měl by svého lídra chránit hlavně ve větrných etapách. Stejně jako vynikající časovkář Edoardo Affini. Doménou Tiesje Benoota jsou především klasiky. Jelikož zvládá skvěle i ty ardenské, bude Vingegaardovi platný v kopcích.

Slabší stránky

Menší dynamika

Jakmile Pogačar nastoupí, je Vingegaard logicky tím prvním, kdo se snaží přilepit na jeho zadní kolo. Jenže dynamiku v nohou nemá takovou, jako Slovinec, a tak mu trvá déle, než soupeře dohoní. Někdy se mu to vůbec nepodaří. V posledních závodech bylo vidět, že se i na této stránce s jeho trenérem snažili pracovat, například na Dauphiné se pustil dokonce do spurtu protříděné skupiny. Jenže na hlavního rivala to stále nestačí.

Mediální obraz

Ačkoliv i Vingegaardovi by velká část fanoušků vítězství za jeho skvělé výkony přála, při srovnání s Pogačarem stále v popularitě trochu zaostává. Je to dané také menším charismatem. Ačkoliv se při rozdávání podpisů a focení s fanoušky neustále usmívá, při rozhovorech bývá chladnější. A toho si lidé všímají. Navíc v celkovém srovnání právě s největším konkurentem mu ubírá i to, že není tak univerzálním závodníkem jako Pogačar. Třeba jarní klasiky jel naposledy v roce 2022.

Tadej Pogačar vs Jonas Vingegaard