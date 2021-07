Konec Slukové rozbrečel i naštval: Čistý amatérismus a selhání!

Další pozitivní. A nemusí být poslední. Markéta Nausch Sluková je třetím českým sportovcem, který se z olympijských hotelových pokojů v Tokiu odebírá do izolace. Do kategorie DNS (nestartovala) s sebou stáhla i beachvolejbalovou parťačku Barboru Hermannovou. Pět let práce přišlo vniveč, což naštvalo nejen sportovce a fanoušky.