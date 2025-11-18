NHL ONLINE: Hertl v Las Vegas hraje proti Rangers. Do akce jdou Palát, Klapka či Faksa
Porce osmi zápasů NHL vyplňuje noční hokejový program. Český útočník Tomáš Hertl nastupuje v dresu Las Vegas do duelu s New York Rangers. Gólman Vítek Vaněček by měl za Utah odchytat duel v San Jose. Dallas s Radkem Faksou v sestavě hostí New York Islanders. V akci jsou také Ondřej Palát (New Jersey) a Adam Klapka (Calgary). ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|19
|33
|19
|19
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|9
|21
|30
|21
|-3
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|10
|17
|27
|19
|3
|4.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|15
|26
|19
|7
|5.
|David Pastrňák
Boston
|11
|15
|26
|21
|-6
|6.
|Connor Bedard
Chicago
|10
|16
|26
|18
|8
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|9
|17
|26
|19
|-5
|8.
|William Nylander
Toronto
|8
|18
|26
|16
|6
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|13
|12
|25
|19
|16
|10.
|Cale Makar
Colorado
|6
|19
|25
|19
|17
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|9
|4
|1
|5
|70:54
|27
|2
Devils
|18
|8
|5
|1
|4
|61:52
|27
|3
Pittsburgh
|19
|10
|0
|4
|5
|62:50
|24
|4
Boston
|21
|8
|4
|0
|9
|69:69
|24
|5
Detroit
|19
|8
|3
|1
|7
|58:60
|23
|6
Montreal
|19
|5
|5
|3
|6
|63:66
|23
|7
Rangers
|20
|7
|3
|2
|8
|51:49
|22
|8
Columbus
|19
|6
|4
|2
|7
|60:60
|22
|9
Islanders
|19
|7
|3
|2
|7
|61:62
|22
|9
Ottawa
|19
|6
|3
|4
|6
|64:65
|22
|11
Flyers
|18
|4
|5
|3
|6
|51:51
|21
|12
Florida
|19
|9
|1
|1
|8
|58:59
|21
|13
Washington
|19
|8
|1
|2
|8
|53:49
|20
|14
Tampa
|18
|7
|2
|2
|7
|54:55
|20
|15
Toronto
|19
|6
|2
|2
|9
|67:72
|18
|16
Buffalo
|19
|5
|2
|4
|8
|56:65
|18
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|19
|12
|1
|5
|1
|78:47
|31
|2
Dallas
|19
|9
|3
|3
|4
|64:54
|27
|3
Anaheim
|19
|8
|4
|1
|6
|70:60
|25
|4
Kings
|20
|6
|4
|4
|6
|56:57
|24
|5
Seattle Kraken
|18
|6
|3
|5
|4
|49:50
|23
|6
Chicago
|18
|8
|1
|4
|5
|59:47
|22
|7
Winnipeg
|18
|9
|2
|0
|7
|59:50
|22
|8
Vegas
|18
|7
|1
|6
|4
|57:53
|22
|9
Utah
|19
|7
|3
|2
|7
|60:58
|22
|10
Minnesota
|20
|6
|3
|4
|7
|56:61
|22
|11
Edmonton
|21
|4
|5
|4
|8
|63:75
|22
|12
Vancouver
|21
|5
|4
|2
|10
|67:77
|20
|13
San Jose
|19
|4
|4
|3
|8
|56:63
|19
|14
Nashville
|20
|4
|2
|4
|10
|49:70
|16
|15
St. Louis
|19
|6
|0
|4
|9
|53:75
|16
|16
Calgary
|20
|4
|1
|3
|12
|43:62
|13