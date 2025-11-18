Předplatné

NHL ONLINE: Hertl v Las Vegas hraje proti Rangers. Do akce jdou Palát, Klapka či Faksa

Tomáš Hertl z Las Vegas se raduje z gólu v utkání proti St. Louis Blues
Tomáš Hertl z Las Vegas se raduje z gólu v utkání proti St. Louis BluesZdroj: ČTK / Jeff Roberson
Zkušený útočník Ondřej Palát vstřelil svůj první gól v sezoně až ve 14. utkání
Radek Faksa (druhý zleva) si proti Montrealu připsal tři asistence
Tomáš Hertl oslavuje gól s parťáky z Las Vegas
Český útočník Tomáš Hertl v dresu Vegas Golden Knights
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Tomáš Hertl se oklepává po tvrdém hitu
Radek Faksa (vpravo) si proti Montrealu připsal tři asistence
Porce osmi zápasů NHL vyplňuje noční hokejový program. Český útočník Tomáš Hertl nastupuje v dresu Las Vegas do duelu s New York Rangers. Gólman Vítek Vaněček by měl za Utah odchytat duel v San Jose. Dallas s Radkem Faksou v sestavě hostí New York Islanders. V akci jsou také Ondřej Palát (New Jersey) a Adam Klapka (Calgary). ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331919
2.Connor McDavidEdmonton9213021-3
3.Macklin CelebriniSan Jose101727193
4.Leo CarlssonAnaheim111526197
5.David PastrňákBoston11152621-6
6.Connor BedardChicago101626188
7.Mikko RantanenDallas9172619-5
8.William NylanderToronto81826166
9.Martin NečasColorado1312251916
10.Cale MakarColorado619251917

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina19941570:5427
2Devils18851461:5227
3Pittsburgh191004562:5024
4Boston21840969:6924
5Detroit19831758:6023
6Montreal19553663:6623
7Rangers20732851:4922
8Columbus19642760:6022
9Islanders19732761:6222
9Ottawa19634664:6522
11Flyers18453651:5121
12Florida19911858:5921
13Washington19812853:4920
14Tampa18722754:5520
15Toronto19622967:7218
16Buffalo19524856:6518
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado191215178:4731
    2Dallas19933464:5427
    3Anaheim19841670:6025
    4Kings20644656:5724
    5Seattle Kraken18635449:5023
    6Chicago18814559:4722
    7Winnipeg18920759:5022
    8Vegas18716457:5322
    9Utah19732760:5822
    10Minnesota20634756:6122
    11Edmonton21454863:7522
    12Vancouver215421067:7720
    13San Jose19443856:6319
    14Nashville204241049:7016
    15St. Louis19604953:7516
    16Calgary204131243:6213

