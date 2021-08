PŘÍMÝ PŘENOS: Hygiena se vyjadřuje ke covidovému letu do Tokia

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) se na tiskové konferenci vyjařuje k epidemiologickému šetření zdroje nákazy koronavirem při společném letu českých sportovců na olympijské hry do Tokia. Přítomna je hlavní hygienička Pavla Svrčinová a ředitelka HSHMP Zdeňka Jágrová. Sledujte přímý přenos od 15:00. Kromě toho probíhá přestřelka týkající se okolností letu mezi Českým olympijským výborem a šéfem Narodní sportovní agentury Filipem Neusserem.

Pražští hygienici při trasování našli u jednoho z nakažených z letu do Tokia tři blízké osoby v ČR, které měly pozitivní test na koronavirus. Sportovci a členové týmu letěli z Prahy do Tokia vládním speciálem v pátek 16. července, u šesti cestujících byla postupně prokázána nákaza. Český olympijský výbor (ČOV) v pátek informoval, že systémová porušení protiepidemických pravidel, která mohla vést k nákaze, prokázána nebyla. Lidé v letadle ale neměli roušky či respirátory po celou dobu třináctihodinového letu do Japonska.

Šéf Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser také přišel s obviněním, že zástupci ČOV po příletu do Tokia podváděli. „Slyšel jsem od sportovců, že speciál doletěl do místa dějiště a v momentě, když na letišti zjistili, že jeden z pasažérů byl pozitivně testován, tak podle mých informací zaměnili tzv. seating list (zapsaný zasedací pořádek - pozn. red.) a nahlásili organizátorům a japonské hygieně úplně někoho jiného, než seděl kolem pozitivního pana doktora Voráčka,“ řekl.

Na to reagoval v dnešním prohlášení Český olympijský výbor. Pevný zasedací pořádek prý v letadle neexistoval a seznam ohrožených kontaktů tak stanovil právník Jan Exner, který měl na starosti řešení administrativní záležitostí kolem covidové bezpečnosti. Neusserovo vyjádření kritizují. „Bohužel se ve své funkci nedokázal oprostit od osobní antipatie vůči Českému olympijskému výboru, což je u nejvýše postaveného muže českého sportu přinejmenším politováníhodné,“ uvedl ČOV.