Jansta se ptá a vyzývá Kejvala: Odškodněte sportovce a omluvte se!

Kauza „covidového letu“ do Tokia nesmí zůstat nevysvětlena, dotčení sportovci si zaslouží odškodnění. Šéf České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta k tomu vyzývá Jiřího Kejvala a výkonný výbor ČOV. „Už žádné kličkování, nastal čas vše už konečně vysvětlit,“ píše předseda ČUS.

Miroslav Jansta vyzývá k náhradě škod pro sportovce, kteří se nemohli kvůli nákaze koronavirem a karanténě účastnit olympijských soutěží v Tokiu nebo kvůli tomu ztratili dlouze pilovanou formu. Odškodnit by se měly také sportovní svazy.

„Sportovci a svazy si zaslouží odškodnění za zmařenou přípravu, musí se jim dostat řádné hmotné, morální satisfakce a omluvy. Očekávám od vedení výkonného výboru ČOV, respektive od tebe jako jediného statutárního zástupce, jasné stanovisko,“ uvádí předseda ČUS v dopise adresovaném šéfovi Českého olympijského výboru Jiřímu Kejvalovi.

Jako první z české výpravy měl v Tokiu pozitivní test lékař Vlastimil Voráček. Den po příletu byl pozitivní plážový volejbalista Ondřej Perušič, který pak společně s Davidem Schweinerem nemohli nastoupit do úvodního zápasu olympijského turnaje. Další nakažení - beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková, stolní tenista Pavel Širuček a cyklista Michal Schlegel - přišli o olympijskou účast úplně. Pozitivně testovaný byl také trenér plážových volejbalistek a manžel Slukové Simon Nausch.

I když vyšetřování vládního speciálu letícího do Tokia nebylo ukončeno, fakta hovoří dle Jansty jasně. Ze 42 cestujících speciálního letu bylo pouze 14 sportovců, 16 představoval doprovod a 12 byli ostatní cestující. Ze 14 sportovců se 4 nakazili covidem a 6 jich poté nemohlo nastoupit do soutěží.

„Speciální let, který si ČOV vyžádal kvůli bezpečné dopravě sportovců, nepřepravil ve výsledku v pořádku téměř 50 procent z nich. Ostatních 101 sportovců letělo běžnými linkami a nenakazili se. Přitom úspěch ČOV se nehodnotí počtem medailí, ale kvalitou servisu sportovní výpravy,“ prohlašuje Jansta, který očekával, že dojde zejména k omluvě, k odškodnění postižených sportovců, jejich týmů a svazů.

„K tomu bohužel nedošlo ani po nedělních rozhovorech do médií. Zatím kompletní odpovědi nemáme a vaše vyšetřovací zpráva mnoho jasného nepřinesla, kromě obhajoby vámi nastaveného systému. Navíc o případném odškodnění se tam vůbec nemluví,“ píše Jansta v dopise pro Kejvala.

„Jenže pro ČOV mají být sportovci na prvním místě. Jak je tedy možné, že ČOV naznačuje, že jde především o osobní odpovědnost každého jednotlivce? Náznaky svalování viny na jiné je nedůstojný alibismus, který poškozuje ČOV a degraduje jinak skvělou práci, která byla odvedena zejména týmem servisu Martina Doktora přímo v těžkých podmínkách v Tokiu.“

ČUS tak vyzývá výbor, aby odškodnil jak sportovce, tak svazy, které vynaložily mnohé finance na přípravu svých sportovců. „Po mnoholeté přípravě, řádné nominaci a nutnosti kompromisů ve sportovním i osobním životě je nemožnost účastnit se olympiády pro sportovce obrovskou osobní a profesní tragédií s dalekosáhlými následky. Zároveň se stejnou měrou dotýká také jejich trenérů nebo realizačních týmů. Pro některé svazy to znamená, že příští tři roky budou mít do výpočtu státní dotace započteno z OH nulová umístění,“ prohlašuje Jansta.

Zásadní otázky, které je podle Miroslava Jansty potřeba odpovědět:

- pokud budeme brát covid-19 jako soupeře, měl k němu ČOV dostatečnou úctu?

- vyjadřovali zaměstnanci ČOV respekt k pravidlům na palubě charterového letu?

- nastavil předseda ČOV takové požadavky na své podřízené, aby zajišťovali dodržování veškerých možných pravidel a ochránili tak zdraví sportovců?

- opravdu bylo zajištěno silné personální obsazení na lékařských pozicích? Řídil se ČOV podle zásad fair play odpovědně také v momentě, kdy po něm japonští organizátoři chtěli zasedací pořádek letu?

- proč nebyly podmínky pro bezpečnou přepravu účastníků Her vládním letadlem řádně konzultovány s orgány hygieny či dalšími místními zdravotními autoritami?



- jak je možné, že ČOV naznačuje, že jde především o osobní odpovědnost každého jednotlivce? Žádný sportovec by neváhal podřídit se autoritě a podmínkám, které by byly z hlediska prevence nákazy nastavené.