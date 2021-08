Kejval ocenil i ty, co nepřijeli. Covidový let? Vyvodíme závěry, slíbil

Závěr Her v Tokiu byl pro českou výpravu strhující díky famózním výkonům oštěpařů . Celkový počet 11 medailí je nejlepším výsledkem v historii samostatné České republiky. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval ale při svém hodnocení nemohl vynechat ani počáteční obtíže s covidovými případy ze speciálu, který část výpravy před startem OH do Japonska dopravil. „Pro sportovce to byla obrovská tragédie. Chceme z toho vyvodit závěry, abychom něčemu takovému zamezili v zimě v Pekingu,“ prohlásil Kejval.

Jak celkově hodnotíte olympijské hry v Tokiu?

„Nebyla to běžná olympiáda, poprvé v historii Mezinárodního olympijského výboru, byla odložena. A to z důvodů, které všichni moc dobře znáte. Byla spousta otázek, jestli bylo správné ji odložit, jestli by nebylo lepší ji zrušit, nebo jestli se neměla odložit o další rok. Ale myslím, že průběh Her ukázal, že bylo správné, že se konala. Ač nebyla taková, jak ji známe, a která by tady bývala mohla být. Určitě chyběli diváci, určitě byly velmi obtěžující procesy, které byly nastaveny. Ale musím říct, že nakonec z našeho pohledu, jak fungovala sportoviště, jak byly regulérní vlastní sporty, jak to fungovalo v olympijské vesnici, to byla olympiáda dobrá, spravedlivá pro všechny.“

V čem byla podle vás dobrá?

„Myslíme si hlavně, že byla dobrá pro fanoušky na celém světě.“

Můžete říct teď něco k české účasti?

„Co se týče naší výpravy, nesmírně kladně hodnotím, že všichni závodníci, sportovci, trenéři i doprovod ze sebe vydali maximum, každý tady odvedl to nejlepší. Rád bych zmínil i lidi, kteří tady nejsou, kteří na olympiádu nepřijeli. Konkrétně mně blízký příběh Ondry Synka, Zuzky Hejnové, Anežky Drahotové. To jsou sportovci s velkým S, kteří zjistili, že nemají výkonnost, aby jeli na olympiádu, a než by sem jeli na dovolenou, řekli, že nebudou hazardovat se svým jménem a že nepojedou. A myslím, že toto je gesto hodné šampionů a že by to nemělo být zapomenuto. A je to pro nás důležité.“

Velkým tématem hlavně na začátku Her byla covidová kauza.

„Bylo o ní napsáno už hodně, mám strach, že i víc než o olympiádě jako takové. Co se týče sportovců, je to obrovská tragédie. Kdykoliv jsem viděl rozpis plážového volejbalu, tak mi z toho bylo úplně špatně a těžko jsem to snášel. A umím si představit, o kolik horší ještě musely být pocity sportovců. Neklasifikujeme to z pohledu, že se to stane. Už proto, že za půl roku budou další Hry, kde lze předpokládat, že parametry a pravidla budou stejná, ne-li ještě složitější a horší. Pro nás je samozřejmě otázka, jak je možné, že se to stalo. Nejsme jediní, všechny výpravy měly takový problém.“

Takže stále zjišťujete, co se stalo?

„Jsme ve spojení s ostatními výpravami, s Mezinárodním olympijským výborem, intenzivně pracujeme. Byť jsme co nejrychleji chtěli udělat první materiál, abychom si řekli, kde se udělaly chyby, abychom pro příště mohli zamezit dalším chybám. Těžili jsme z toho v druhé polovině olympiády, informovali jsme naše kolegy, aby se určitých věcí vyvarovali. Nicméně do dneška nevíme, jak se to stalo, že se na palubě speciálu ocitl nakažený člověk a také s naprostou jistotou nevíme, kdo byl pacient nula.“

Jak se tento úvod, kdy se celá kauza hodně řešila, projevil na českém týmu?

„V souvislosti s tím se stala celá řada dalších věcí, které vnímáme velmi negativně a které neměly dobrý vliv na tým. Řekli jsme si, že v rámci olympijské myšlenky chceme tyhle věci do konce olympiády vytěsnit, soustředíme se na sport jako takový. V této věci, kterou nechceme zamést pod koberec, kterou rozhodně chceme se všemi důsledky projednat, na úterý svoláme tiskovou konferenci v Praze, abychom se mohli ke všem těmto věcem vyjádřit.“

Jak hodnotíte českou účast po sportovní stránce?

„Vždy když se stane nějaký malér, nepříjemnost, prokážou se charaktery lidi, kteří umí pracovat pod tlakem, umí se s tím vyrovnat. Za to jsem rád, že takových máme spoustu. Na druhou stranu, jak to tak bývá, jsme si sice prošli peklem, ale podařilo se udělat skvělé výsledky. Je to nejúspěšnější olympiáda v historii ČR. My jsme ji, a nešlo to ani jinak, zasvětili Věrce Čáslavské, která před osmi lety, když se to oznámilo, byla ještě s námi a moc se těšila. I když už tehdy říkala, že se na to bude dívat ze shora a bude fandit. A když se na to podívám, myslím, že jsme jí neudělali ostudu a že to nakonec dopadlo všechno dobře. Máme z toho radost. Včera to bylo orámované dvojitým zastoupením na stupních vítězů.“