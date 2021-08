Hrdinové LOH: dominantní plavci a běžci, zlatostříbrná tenistka i Krpálek

Ovládl sport, který sami Japonci vymysleli. Navíc v místě, kde vznikl. Legendární hala Budókan, v níž Džigoró Kanó budoval základy juda, je pro Lukáše Krpálka oblíbeným závodištěm. Vyhrál v ní už mistrovství světa v roce 2019 a teď i olympijské hry. Od úvodního souboje měl těžký los, v semifinále zvládl náročnou sedmiminutovou bitvu s domácím Hisajošim Harasawou. Ve fi nále jej chvíli nato čekal Guram Tušišvili z Gruzie, kterého český judista nikdy předtím neporazil. V nejdůležitějším zápase života se to však povedlo. Krpálek je prvním judistou, který zvítězil na Hrách ve dvou nejtěžších váhových kategoriích. V Riu do sta kilogramů, v Tokiu v královské těžké váze.

Při hledání favoritek ženského tenisového turnaje byste jméno Belinda Bencicová nejspíš přeskočili. Švýcarka se slovenskými kořeny prožívala do Her hrozivou sezonu. Na třech grandslamech vyhrála dohromady pouze tři zápasy, z Wimbledonu se poroučela v prvním kole. Pak přišla olympiáda. Bencicová vystřílela z kurtu všechny soupeřky v singlu, mimo jiné i Barboru Krejčíkovou a ve finále Markétu Vondroušovou. Ke zlaté medaili si na krk pověsila možná ještě nečekanější stříbro z deblu. S parťačkou Viktorijí Golubicovou hrály dvakrát v životě, naposledy před pěti lety. Na výbornou vyladěná forma znamenala prohru až se světovými jedničkami Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou.

Kevin Durant

32 let

basketbal – zlato

Vítězství amerických basketbalistů není žádným překvapením. Pomyslná mezera zbytku světa od Spojených států se ale posledními roky zmenšuje. A nebýt Kevina Duranta, i letos by možná výběr trenéra Gregga Popoviche odjížděl s nepořízenou. Hvězda Brooklynu nastřílela 29 bodů ve čtvrtfi nále, 23 v semifinále a v boji o zlato opět 29. „Snažili jsme se ho zaměstnávat, jak nejvíc to šlo, ale je to Kevin Durant,“ smutnil po fi nále centr stříbrných Francouzů Rudy Gobert. „Trefí střely, které dokáže trefi t pouze on. Je to nejlepší střelec na světě.“ Dvaatřicetiletý křídelník vždy vévodil americkým statistikám, skóroval v klíčových momentech z obtížných pozic. K výhře z Londýna a Ria tak přidal i tu tokijskou.