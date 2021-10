Napadený lékař reaguje na Perušiče: Mrzí mě to, Železný se mě zastal

Za hlavní problém označil plážový volejbalista Ondřej Perušič fungování lékařského týmu na olympijských hrách v Tokiu. Týmového šéflékaře Jiřího Neumanna obvinil, že blízkým kontaktům nakažených nabízel možnost, jak oklamat výsledek covidových testů. Co na to sám Neumann? „Nemyslím si, že by zdravotní zabezpečení ohledně covidových problémů stálo za nic.“

Chcete se nějak vyjádřit k článku Ondřeje Perušiče na webu bezfrazi.cz, kde ostře kritizuje vás osobně i lékařský tým v Tokiu?

„Je to stará kauza, nechci se k tomu vyjadřovat, přiléval bych benzín do ohně. Včera (ve středu) mi volal trojnásobný olympijský vítěz Honza Železný. Nejen, že mě podpořil, podivoval se, co se všechno píše, což je hloupé a nesmysl. Myslím si, že i on byl velmi, velmi spokojený se zdravotním zabezpečením týmu nejenom na olympijských hrách. Trošku mě to mrzí.“

Co říkáte na Perušičovu kritiku vy?

„Nemyslím si, že by zdravotní zabezpečení ohledně covidových problémů stálo za nic. Na rovinu, je to pro mě hodně bolavé, ale takovýhle je svět, bohužel. Je třeba se dívat dopředu. Ondřejovi samozřejmě přeju všechno dobré, jsem rád, že směřuje svoje cíle k olympijským hrám za tři roky.“

Nechcete se blíž vyjádřit k jeho připomínkám?

„Všechno bylo řečeno na výkonném výboru ČOV. Byl jsem jednomyslně podpořen lékařkou komisí ČOV, včetně profesora Pavla Koláře. Pracuji se sportovci, nikdy se mi tohle nestalo. Snažíme se jim vycházet vstříc o půlnoci, v sobotu, v neděli. Trošku mě to mrzí a trápí. Byl jsem u ministra zdravotnictví, jednal jsem s hlavní hygieničkou Svrčinovou. Dali jsme dohromady skupinu expertů, naše zraky už se upírají k Pekingu.“

Nemůžete aspoň reagovat na Perušičovo tvrzení, že jste blízké kontakty nakažených nabádal ke kloktání a výtěru nosu, což mělo údajně ovlivnit výsledek testů, aby byly falešně negativní?

„Tam se jednalo o to, že jsem v oficiálním dokumentu Informace pro sportovce a doprovod přebral doporučení od Lékařské komory. Jedním z bodů v rámci prevence bylo kloktání, vyplachování, určitě ne v rámci ovlivňování testování.“