Úlet v tyči: Dvacet závodnic včetně Češky ve finále, favoritka přitom vypadla

Sama dvakrát v klidu přeskočila laťku a pak už sledovala trápení většiny soupeřek. Na rychlém fialovém mondu se jim nedařilo. Amálie Švábíková už nakonec do práce nemusela, bylo to ale za cenu toho, že se do finále díky stejné bilanci na posledním postupovém místě dostala hned dvacítka závodnic. Devítce z nich stačilo skočit podprůměrných 440 centimetrů na první pokus.

„Opravdu nevím, co se v sektoru dělo, protože dráha je fakt rychlá, je skvělá. Já jsem se v tom cítila dobře, ale očividně to asi jiným holkám nesedlo,“ komentovala to Švábíková.

Britskou favoritku utěšovala

Mezi neúspěšné senzačně propadla i Cauderyová, která si základní výšku nechala na 455 centimetrů, ovšem nezaložila. Právě její lapsus poslal dalších devět skokanek do finále.

„Upřímně bych byla ráda, kdyby to aspoň jedna skočila. A byla bych moc ráda, kdyby to byla Molly, protože jí obrovsky přeju a hrozně mě mrzí, že se jí to nepovedlo,“ řekla Švábíková, která Britku mezi prvními utěšovala. „Řekla jsem jí, že mě to mrzí, ale že věřím, že je mladá, a že její čas přijde.“

Teď se musí Švábíková připravit na to, že ve středečním finále bude zápolit s devatenácti soupeřkami, což může znamenat extrémně dlouhou a nevyzpytatelnou soutěž.

„Co jsme se bavily s ostatními zkušenějšími holkami, tak jsou z toho samozřejmě taky překvapené. Pravidla umožnila, že je dvacet holek ve finále, což je obrovsky moc,“ řekla Švábíková. „Kdybych byla na jejich místě, tak se samozřejmě taky chci dostat do finále, takže jim nemůžu nic zazlívat. Nastavili nám delší časový limit na rozcvičení. Jsem ve finále, házím to za hlavu. Vím, že můžu být klidně dvacátá, ale takhle přemýšlet nechci. Udělám všechno pro to, abych se umístila co nejvýš a zkusil jsem si zaskákat osobák.“

Švábíkové osobní rekord činí 473 centimetrů, jímž na červnovém mistrovství republiky ve Zlíně na poslední chvíli splnila olympijské limit. Pokud by se ve finále zlepšila, může být v soutěži bez hlavní favoritky hodně vysoko.