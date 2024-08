Uprchlická výprava má medaili. Boxerka Ngambová inspiruje svět

Další olympijská meta. Cindy Ngambová v pařížském ringu vybojovala bronzovou medaili. Získala tak první cenný kov do sbírky týmu uprchlíků, který se Her účastní potřetí. „Chci vzkázat všem uprchlíkům do celého světa, nejen sportovcům, aby tvrdě dřeli a nepřestávali v sebe věřit. Můžete dosáhnout čehokoliv, na co upnete mysl,“ vyjádřila se pětadvacetiletá boxerka původem z Kamerunu.

Do rodné země se vrátit nemůže a Británie, která je nyní jejím domovem, ji kvůli chybějícímu občanství do reprezentace nepustí. Olympijský sen Cindy Ngambové tak závisel na uprchlickém týmu. Ten přijal elitní boxerku s otevřenou náručí, za což se pětadvacetiletá rodačka z Kamerunu odvděčila bronzovou medailí.

Po dekádě dřiny v boxerské tělocvičně a jednatřiceti duelech si Ngambová připsala největší úspěch kariéry. Do olympijského turnaje přitom nastoupila jako outsiderka, když si do prvního kola vylosovala dominantní světovou šampionku Tammaru Thibeaultovou. Reprezentantce uprchlické výpravy se podařila senzace, když Kanaďanku porazila na body. Záhy poté dominantně přešla i přes domácí Davinu Michelovou.

Až nakonec v semifinále nestačila na Atheynu Bylonovou, ring opouštěla s úsměvem a pocitem zadostiučinění ze zisku cenného kovu. „Zisk první medaile pro tým uprchlíků pro mě znamená vše,“ těšila se boxerka.

Ngambová opustila Kamerun spolu s rodinou v jedenácti letech a zamířila do Anglie, kde se v patnácti seznámila se světem mezi provazy. Za deset let se probila na druhou příčku světového žebříčku amatérek.

Místo na olympiádě pro ni však nebylo samozřejmostí. Na reprezentování rodné země nemohla ani pomýšlet. Ngambová se do Kamerunu nemůže ani vrátit a to kvůli její sexuální orientaci, za homosexualitu by ji hrozilo až pětileté vězení. Do svých řad boxerku nepřijala, pro chybějící občanství, ani britská výprava. V Paříži tak nastoupila pod praporem s pěti barevnými kruhy. „Tým uprchlíků mě přivítal s otevřenou náručí,“ usmívala se Ngambová.

V dresu stále ještě mladého týmu uprchlíků (poprvé se OH zúčastnil v roce 2016) se medailovým úspěchem zapsala do historie výrazněji, než by se jí podařilo v britských či kamerunských barvách. Pro výpravu pěti kruhů totiž získala vůbec první cenný kov. „Všechny jsi nás učinila velice, velice hrdými. A nyní vstříc zlaté medaili,“ vzkázal boxerce Filippo Grandi, vysoký komisař OSN pro uprchlíky na sítí X.

„Chci vzkázat všem uprchlíkům do celého světa, nejen sportovcům, aby tvrdě dřeli a nepřestávali v sebe věřit. Můžete dosáhnout čehokoliv, na co upnete mysl,“ vyjádřila se Ngambová po dosažení nejprestižnější kariérní mety. S bronzovou medailí na krku už vyhlíží příležitost v Los Angeles. „Doufejme, že to na příštích Hrách dokážu dotáhnout do konce. Žádné doufejme…Já to dotáhnu do konce. Zvítězím,“ hlásila s úsměvem.