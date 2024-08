SOUHRN 14. dne LOH: Fuksa je zlatý, Ondra bez medaile. Fotbal pro Španěly

České vrcholy 14. dne LOH:

Kanoista Martin Fuksa vybojoval pro českou výpravu druhé zlato.

Sportovní lezec Adam Ondra se po nevydařeném boulderingu (24,1 bodu) pokusil v obtížnosti o zázrak, vylezl málem nahoru, ale stačilo to nakonec na 6. místo.

se po nevydařeném boulderingu (24,1 bodu) pokusil v obtížnosti o zázrak, vylezl málem nahoru, ale stačilo to nakonec na 6. místo. Deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel se dostal skvělým výkonem ve druhé polovině semifinálové jízdy mezi nejlepší, ve finále závodu na 500 metrů skončil sedmý.

Výsledky 14. dne LOH:

Atletika:



Finále:

Muži:

400 m př.: 1. Benjamin (USA) 46,46, 2. Warholm (Nor.) 47,06, 3. Dos Santos (Braz.) 47,26, 4. Ducos (Fr.) 47,76, 5. McMaster (Brit. Panen. ostr.) 47,79, 6. Samba (Kat.) 47,98.

4x100 m: 1. Kanada (Brown, Blake, Rodney, De Grasse) 37,50, 2. JAR (Walaza, Maswanganyi, Nkoana, Simbine) 37,57, 3. Británie (Azu, Hinchliffe, Mitchell-Blake, Hughes) 37,61, 4. Itálie 37,68, 5. Japonsko 37,78, 6. Francie 37,81.

Trojskok: 1. Díaz Fortun (Šp.) 17,86, 2. Pichardo (Portug.) 17,84, 3. Díaz Hernández (It.) 17,64, 4. Hibbert (Jam.) 17,61, 5. Zango (Burk. Faso) 17,50, 6. Mane (USA) 17,41.

Ženy:

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 48,17, 2. Násirová (Bahr.) 48,53, 3. Kaczmareková (Pol.) 48,98, 4. Adelekeová (Ir.) 49,28, 5. Anningová (Brit.) 49,29, 6. Holmesová (USA) 49,77.

10.000 m: 1. Chebetová (Keňa) 30:43,25, 2. Battoclettiová (It.) 30:43,35, 3. Hassanová (Niz.) 30:44,12, 4. Kipkemboiová 30:44,58, 5. Rengeruková (obě Keňa) 30:45,04, 6. Tsegayová (Et.) 30:45,21.

4x100 m: 1. USA (Jeffersonová, Terryová, Thomasová, Richardsonová) 41,78, 2. Británie (Asherová-Smithová, Lansiquotová, Huntová, Neitaová) 41,85, 3. Německo (Burghardtová, Mayerová, Lückenkemperová, Haaseová) 41,97, 4. Francie 42,23, 5. Jamajka 42,29, 6. Kanada 42,69.

Koule: 1. Ogunleyeová (Něm.) 20,00, 2. Wescheová (N. Zél.) 19,86, 3. Sung Ťia-jüan (Čína) 19,32, 4. Rossová (USA) 19,28, 5. Kung Li-ťiao (Čína) 19,27, 6. Schilderová (Niz.) 18,91.

Sedmiboj: 1. Thiamová (Belg.) 6880 b. (100 m př.: 13,56 - výška: 192 - koule: 15,54 - 200 m: 24,46 - dálka: 641 - oštěp: 54,04 - 800 m: 2:10,62), 2. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 6844 (13,40 - 192 - 14,44 - 23,44 - 640 - 45,49 - 2:04,90), 3. Vidtsová (Belg.) 6707 (13,10 - 183 - 14,57 - 23,86 - 640 - 45,00 - 2:06,38), 4. Kälinová (Švýc.) 6639, 5. Hallová (USA) 6615, 6. Dokterová (Niz.) 6452.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

800 m - semifinále: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:43,32.

4x400 m: 1. Botswana 2:57,76.

Ženy:

100 m př. - semifinále: 1. A. Johnsonová (USA) 12,34.

4x400 m: 1. USA 3:21,44.

Basketbal:

Ženy - semifinále:

USA - Austrálie 85:64 (20:16, 45:27, 66:40)

Nejvíce bodů: Stewartová 16, Youngová 14, Copperová 11 - Borlaseová 11, Madgenová a Toloová po 10.

Francie - Belgie 81:75 po prodl. (14:17, 31:36, 48:51, 66:66)

Nejvíce bodů: Williamsová 18, Ayayiová 17, Rupertová 15 - Meessemanová 19, Linskensová 15, Rametteová 13.

Box:

Muži:

Do 71 kg: 1. Mujdinchužajev (Uzb.), 2. Verde (Mex.), 3. Jones (USA) a Richardson (Brit.), 5. Kiwan (Bulh.), Terteryan (Dán.), Dev (Indie) a Iašaíš (Jord.).

Do 92 kg: 1. Mulložonov (Uzb.), 2. Alfonso (Ázerb.), 3. Reyes (Šp.) a Boltajev (Tádž.), 5. Schelstraete (Belg.), Machado (Braz.), Marley (Ir.) a Oralbaj (Kaz.).

Ženy:

Do 50 kg: 1. Wu Jü (Čína), 2. Cakirogluová (Tur.), 3. Kyzajbajová (Kaz.) a Villegasová (Kol.), 5. Valenciaová (Kol.), Kaivo-Ojaová (Fin.), Lkhadiriová (Fr.) a Raksatová (Thaj.).

Do 66 kg: 1. Chalífová (Alž.), 2. Jang Liou (Čína), 3. Suvannapchengová (Thaj.) a Chen Nien Chin (Tchaj-wan), 5. Derieuwová (Belg.), Hámoriová (Maď.), Surmeneliová (Tur.) a Chamidovová (Uzb.).

Breakdance:

Ženy: 1. Ami (Jap.), 2. Nicka (Lit.), 3. 671 (Čína), 4. India (Niz.), 5. Ayumi (Jap.), 6. Kate (Ukr.).

Dálkové plavání:

Muži - 10 km: 1. Rasovszky (Maď.) 1:50:52,7, 2. Klemet (Něm.) -2,1, 3. Betlehem (Maď.) -16,3, 4. Acerenza (It.) -16,9, 5. Fontaine (Fr.) -55,2, 6. Pardoe (Brit.) 58,1, ...20. Straka (ČR) -7:00,2.

Dráhová cyklistika:

Muži:

Sprint:

Finále: Lavreysen (Niz.) - Richardson (Austr.) 2:0 (9,578, 9,492),

o 3. místo: Carlin (Brit.) - Hoogland (Niz.) 2:1 (9,836, 9,863, 9,680).

Další pořadí: 5. Rudyk (Pol.), 6. Obara (Jap.).

Ženy:

Madison: 1. Consonniová, Guazziniová (It.) 37 bodů, 2. Barkerová, Evansová (Brit.) 31, 3. Van der Duinová, Van Belleová (Niz.) 28, 4. Valenteová, Williamsová (USA) 18, 5. Borrasová, Copponiová (Fr.) 17, 6. Dideriksenová, Lethová (Dán.) 16.

Fotbal:

Muži - finále:

Španělsko - Francie 5:3 po prodl. (3:3, 3:1)

Branky: 18. a 25. López, 100. a 120.+1 Camello, 28. Baena - 12. Millot, 79. Akliouche, 90.+3 Mateta z pen. Rozhodčí: Abatti - Alves, Camilo (všichni Braz.). ŽK: Bernabé, Baena, Miranda, Pacheco, Camello - Koné, Badé.

Sestavy:

Španělsko: Tenas - Pubill (72. Sánchez), E. García, Cubarsí, Miranda (97. Gutiérrez) - Barrios, Baena (83. Turrientes) - Oroz (88. Pacheco), López (72. Bernabé), Gómez - Ruiz (83. Camello). Trenér: Denia.

Francie: Restes - Sildillia (110. Cherki), Badé, Lukeba, Truffert (91. Locko) - Koné (106. Magassa) - Millot (77. Doué), Chotard (52. Akliouche) - Olise - Lacazette (52. Kalimuendo), Mateta. Trenér: Henry.

Konečné pořadí: 1. Španělsko, 2. Francie, 3. Maroko, 4. Egypt, 5. Japonsko, 6. Paraguay, 7. Argentina, 8. USA, 9. Ukrajina, 10. Irák, 11. Nový Zéland, 12. Dominikánská republika, 13. Uzbekistán, 14. Mali, 15. Izrael, 16. Guinea.

Ženy - o 3. místo:

Německo - Španělsko 1:0 (0:0)

Branka: 65. Gwinnová z pen.

Golf (par 72):

Ženy - po 3. kole:

1. Koová (N. Zél.) 207 (72+67+68) a Metrauxová (Švýc.) 207 (70+66+71), 3. Zhangová (USA) 209 (72+70+67) a Jamašitaová (Jap.) 209 (71+70+68), 5. Thitikulová (Thaj.) 210 (72+69+69), 6. Uribeová (Kol.) 211 (70+70+71), ...32. Davidson Spilková 220 (77+73+70), 54. Kousková (obě ČR) 229 (73+77+79).

Házená:

Muži - semifinále:

Německo - Španělsko 25:24 (12:12)

Nejvíce branek: Uscins 6, Golla a Knorr po 4 - Fernández 5, Casado a Tarrafeta po 4.

Dánsko - Slovinsko 31:30 (15:10)

Nejvíce branek: M. Landin Jacobsen 6, Jörgensen 5, Hansen 5/5 - Bombač 7/1, Vlah 7/2, Janc a Mačkovšek po 4.

Jachting:

Formula Kite - muži: 1. Bontus (Rak.), 2. Vodišek (Slovin.), 3. Maeder (Sing.), 4. Pianosi (It.), 5. Maus (Něm.), 6. Mazella (Fr.).

Moderní gymnastika:

Ženy - víceboj: 1. Varfolomeevová (Něm.) 142,850, 2. Kalejnová (Bulh.) 140,600, 3. Raffaeliová (It.) 136,300, 4. Kolosovová (Něm.) 135,250, 5. Atamanovová (Izr.) 133,850, 6. Vedeneevová (Slovin.) 131,900.

Moderní pětiboj:

Muži - semifinále:

Skupina A: 1. Aldžandí (Eg.) 1516, ...10. Vlach 1495, 14. Grycz (oba ČR) 1454 - nepostoupili do finále.

Plážový volejbal:

Ženy:

Finále: Ana Patrícia, Duda (1-Braz.) - Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (4-Kan.) 2:1 (24, -12, 10),

o 3. místo: Hüberliová, Brunnerová (7-Švýc.) - Artachová, Clancyová (14-Austr.) 2:0 (17, 15).

Pozemní hokej:

Ženy:

Finále: Nizozemsko - Čína 1:1 (0:1), na nájezdy 3:1,

o 3. místo: Argentina - Belgie 2:2 (2:2), na nájezdy 3:1.

Další pořadí: 5. Austrálie, 6. Německo, 7. Španělsko, 8. Británie, 9. USA, 10. Japonsko, 11. JAR, 12. Francie.

Rychlostní kanoistika:

500 m:

Muži:

K2: 1. Schopf, Lemke (Něm.) 1:26,87, 2. Nádas, Tótka (Maď.) 1:27,15, 3. Van der Westhuyzen, Green (Austr.) 1:27,29, 4. Del Río, Cooper (Šp.) 1:27,38, 5. Rendschmidt, Liebscher-Lucz (Něm.) 1:27,54, 6. Ribeiro, Baptista (Portug.) 1:27,82, 7. Špicar, Havel (ČR) 1:29,29.

Ženy:

C2: 1. Sü Š'-siao, Sun Meng-ja (Čína) 1:52,81, 2. Luzanová, Rybačoková (Ukr.) 1:54,30, 3. MacKenzieová, Vincentová (Kan.) 1:54,36, 4. Kissová, Nagyová (Maď.) 1:54,90, 5. Szczerbińská, Borowská (Pol.) 1:55,75, 6. Jácomeová, Corberaová (Šp.) 1:56,65.

K2: 1. Carringtonová, Hoskinová (N. Zél.) 1:37,28, 2. Csipesová, Gazsóová (Maď.) 1:39,39, 3. Paszeková, Hakeová (Něm.) a Puppová, Fojtová (Maď.) všechny 1:39,46, 5. Petersová, Broekxová (Bel.) 1:39,84, 6. Röhlingsová, Jagschová (Něm.) 1:40,09.

1000 m:

Muži:

C1: 1. M. Fuksa (ČR) 3:43,16, 2. Queiroz (Braz.) 3:44,33, 3. Tarnovschi (Mold.) 3:44,68, 4. Petrov (AIN) 3:45,28, 5. Tacchini (It.) 3:48,97, 6. Glazunow (Pol.) 3:49,05.

Skoky do vody:

Ženy - 3 m prkno: 1. Čchen I-wen (Čína) 376,00 b., 2. Keeneyová (Austr.) 343,10, 3. Čchang Ja-ni (Čína) 318,75, 4. Pellacaniová (It.) 309,60, 5. Harperová (Brit.) 305,10, 6. Estudillová (Mex.) 301,95.

Sportovní lezení:

Muži - kombinace:

1. Roberts (Brit.) 155,2 (bouldering 63,1 + obtížnost 92,1), 2. Anraku (Jap.) 145,4 (69,3+76,1), 3. Schubert (Rak.) 139,6 (43,6+96,0), 4. Duffy (USA) 136,4 (68,3+68,1), 5. McArthur (Brit.) 125,9 (53,9+72,0), 6. Ondra (ČR) 120,1 (24,1+96,0).

Stolní tenis:

Muži - družstva:

Finále: Čína - Švédsko 3:0

Ma Lung, Wang Čchu-čchin - Källberg, Karlsson 3:2 (-8, 4, 3, -6, 7), Fan Čen-tung - Möregardh 3:2 (-10, 8, 9, -11, 5), Wang Čchu-čching - Karlsson 3:2 (9, 5, -10, -10, 2).

O 3. místo: Francie - Japonsko 3:2

Gauzy, A. Lebrun - Šinozuka, Togami 3:1 (5, 7, -5, 6), F. Lebrun - Harimoto 3:2 (-11, 4, -9, 6, 10), A. Lebrun - Togami 1:3 (-8, -9, 9, -9), Gauzy - Harimoto 1:3 (-8, 8, -8, -12), F. Lebrun - Šinozuka 3:1 (7, 7, -12, 11).

Taekwondo:

Muži:

Do 80 kg: 1. Katúsí (Tun.), 2. Barchordarí (Írán), 3. Hrnic (Dán.) a Alessio (It.), 5. So Kjon-u (Korea) a Nickolas (USA).

Ženy:

Do 67 kg: 1. Mártonová (Maď.), 2. Perišičová (Srb.), 3. Chaariová (Belg.) a Teachoutová (USA), 5. Sung Ťie (Čína) a Sobirjonovová (Uzb.).

Vodní pólo:

Muži:

Semifinále:

Srbsko - USA 10:6 (2:2, 4:2, 2:2, 2:0), Chorvatsko - Maďarsko 9:8 (3:3, 4:2, 2:2, 0:1).

O 5. až 8. místo:

Španělsko - Itálie 11:9 (4:0, 2:3, 3:3, 2:3), Řecko - Austrálie 15:9 (3:1, 2:2, 5:3, 5:3).

Volejbal:

Muži - o 3. místo:

USA - Itálie 3:0 (23, 28, 24)

Nejvíce bodů: Russell 15, Defalco 12, Holt 11 - Michieletto a Romano po 17, Lavia 7.

Vzpírání:

Muži:

Do 89 kg: 1. Nasar (Bulh.) 404 kg - světový rekord (trh 180 + nadhoz 224 - světový rekord), 2. López (Kol.) 390 (180+210), 3. Pizzolato (It.) 384 (172+212), 4. Robu (Mold.) 383 (175+208), 5. Džavádí (Írán) 372 (168+204), 6. Ju Tong-ču (Korea) 371 (168+203).

Ženy:

Do 71 kg: 1. Reevesová (USA) 262 kg (117+145), 2. Sánchezová (Kol.) 257 (112+145), 3. Palaciosová (Ekv.) 256 (116+140), 4. Valodzká (AIN) 246 (111+135), 5. Fegueová (Fr.) 243 (110+133), 6. Chen Wen-Huei (Tchaj-wan) 236 (103+133).

Zápas:

Muži - volný styl:

Do 57 kg: 1. Higuči (Jap.), 2. Lee (USA), 3. Sehravát (Indie) a Abdullajev (Uzb.), 5. Cruz (Portor.) a Uulu (Kyrg.).

Do 86 kg: 1. Ramazanov (Bulh.), 2. Jazdaní (Írán), 3. Kurugliev (Řec.) a Brooks (USA), 5. Šapjev (Uzb.) a Amine (San Mar.).

Ženy:

Do 57 kg: 1. Sakuraiová (Jap.), 2. Nichitová (Mold.), 3. Chung Kche-sin (Čína) a Maroulisová (USA), 5. Taylorová (Kan.) a Penalberová (Braz.).