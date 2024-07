Borec Knedla: Chce olympijskou medaili a přiblížit se Phelpsovi

Žádný knedla to není, i když se tak jmenuje. Devatenáctiletý znakař Miroslav Knedla je rostoucí hvězdou českého plavání. Než se vydá na prestižní univerzitu do Indiany pod péči věhlasného kouče Raye Looze, splní si sen o startu na olympiádě. A pak možná ještě jeden, pokud potká svého hrdinu Michaela Phelpse.

Ke konci se právě chýlil průlomový rok Miroslava Knedly, v němž si vybojoval účast na olympiádě a všimnul si ho svět. Akorát, že během mistrovství republiky v Plzni ležel v sanitce.

„Měl jsem zdravotní potíže, nejspíš to bylo z přetrénovanosti,“ vzpomíná. „Pak jsem bohužel zhubl osm, devět kilo, můj zdravotní stav byl hodně bídný, moc jsem si k kvůli tomu neužil Vánoce.“

Pro mladého muže s velkou budoucností to byla před půl rokem drsná pauza přímo uprostřed rozletu. Kromě postupu na olympiádu se vloni stal na znakařské stovce juniorským mistrem světa, který přidal k dvěma zlatým z juniorského ME. Na prosincovém ME v krátkém bazénu dospělých zaplaval šest národních rekordů. A když se po nepříjemných problémech dal do kupy, v únoru si na MS v dlouhém bazénu v Dauhá zaplaval finále. A teď? Olympiáda! Rozplavba na 100 metrů znak ho čeká v neděli.

„Je to splněný sen, něco, o co jsem se pokoušel delší dobu. Odmala mám takový sen, že bych se někam chtěl dostat a tohle je nejvyšší soutěž. Já se můžu jenom těšit. A uvidíme, jak to dopadne,“ usmívá se Knedla.

Možná se kolem bazénu v La Defénce Areně potká i se svým idolem Michalem Phelpsem. Třiadvacetinásobný olympijský šampion bude v Paříži působit jako expert americké stanice NBC.

„Michael Phelps, bez komentáře,“ zahlásil Knedla, když měl jmenovat svůj vzor. „Když jsem byl malý, viděl jsem nějaká videa, bohužel jsem ho nikdy neviděl plavat na vlastní oči. Je pro mě idol, i tím, jak vystupuje. Je to skromný a cílevědomý sportovec. Můj cíl je někdy se přiblížit jeho výsledkům.“

Odvážné slovo? A proč ne! Knedla si konvencemi nedělá hlavu. Ačkoli se v Česku traduje, že americké univerzity mladé sportovce ničí, on si jednu z nich vybral a po prázdninách nastupuje v Indianapolis, respektive v blízkém Blooomingtonu. A věří, že mu to pomůže ve vývoji.

„Doufám, že pořád budu trochu růst a nikde se nezaseknu. Já vím, že většina lidí to bere, že se tam jak plavci, tak atleti moc nezlepšovali. Nevidím do toho, co se tam všechno stalo. Já to beru tak, že pokud budu mít ten cíl, budu se snažit, nebudu lenivět, tak věřím, že to budoucnost má,“ líčí Knedla. „Věřím, že v Americe naberu další zkušenosti. Můj trenér už odtrénoval hromadu olympijských vítězů…“

Programu v Indianě už téměř dvě desetiletí šéfuje kouč Ray Looze, který pomohl stvořit například dvojnásobnou olympijskou šampionku, prsařku Lilly Kingovou. Knedla má své cíle jasně srovnané. A jeho cíle jsou vysoké.

„Pro mě to je určitě medaile na olympiádě, jelikož to je cíl snad každého,“ říká. „Uvidíme, jestli to do budoucna někdy vyjde. Je to pořád daleko, teď to nemůže vyjít, ale kdyby to vyšlo někdy v budoucnu, tak bych si vůbec nestěžoval. Je to pro mě obrovský cíl.“

Na začátku jeho olympijské kariéry bude bazén v La Defénse Areně v nedělním dopoledni.

„Nemůžu se dočkat, až do něj skočím a něco zkusím zaplavat,“ usmívá se Knedla.

Start nedělních olympijských rozplaveb na 100 metrů znak: 11.43