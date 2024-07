Jak to vypadá v Paříži během Her: vášeň, selfie, ochota. A pryč z vězení!

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Opět s fanoušky. Město plné vášně. Na ikonických místech, takže selfie frčí ve velkém i u sportovců. Vždyť kdo by nechtěl fotku s Eiffelovkou v olympijském stylu! Pařížské Hry chtějí oslnit. Hrdí Francouzi by moc rádi vykřičeli do světa: Nejlepší olympiáda v historii! Jak to vypadá v praxi? O místních obyvatelích, kteří ochotně poradí, ale pak si postěžují, i o dalších paradoxech pojednává reportáž deníku Sport a webu iSport.cz přímo z místa.