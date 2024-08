Rychlostní kanoistika ONLINE: Dostál v boji o medaile, třetí i přes vypuštění

Předposlední den olympijských her v Paříži stále nabízí české výpravě možnost zisku další medaile. O čtvrtý cenný kov pro Česko se pokouší kajakář Josef Dostál, který postoupil do finále rychlostní kanoistiky. V semifinále dojel na třetím místě. Majitel olympijského stříbra a tří bronzů nastoupí do finální jízdy ve 13.10. Napodobí úspěch Martina Fuksy? ONLINE přenos ze závodu sledujte na iSport.cz.