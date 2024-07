Choupenitch trénuje na LOH v Paříži v cizině: U nás to není na takové úrovni

Na předchozích Olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 vybojoval ve fleretu bronzovou medaili. Česká republika tehdy čekala na šermířský úspěch celkem 125 let. Nyní Alexander Choupenitch odcestuje do Paříže s cílem získat další cenný kov. Aby pod pěti kruhy opět zazářil, musel trénovat v zahraničí. „V Česku ta základna je, ale není na takové úrovni, abych mohl zůstat bez problému v Brně nebo Praze," líčí ve videu Cesta za snem od Czech Team TV.

Choupenitch se chystá na svoji třetí účast na olympijských hrách. V šermu se ale nezdokonaluje v Česku, nýbrž v zahraničí. „Já jsem sám a další Čechy kolem sebe nemám, se kterými bych mohl doma trénovat. Je mi jedno, kde to dělám. Mně jde o to, s kým to dělám,“ vysvětluje držitel bronzu z Her v Tokiu z roku 2021.

V Paříži se bude snažit znovu bojovat o medaile. K úspěchu byl motivován odjakživa. „Celý život jsem motivován sám od sebe, z vnitřku. Nevím, kde se to vzalo, jestli je to výchovou mých rodičů. Minimálně v tom sportu je to tak, že chci dokázat velké věci z malé země. Nemám tady nástroje pro to, ale musím si je vytvořit, musím klepat na všechny dveře,“ popisuje, jak přistupuje ke svému řemeslu.

Často poslouchá hudbu, která mu v cestě za sportovními úspěchy značně napomáhá. „Hudba je pro mě emoce, stejně jako sport. Baví mě to. Líbí se mi, že mě to dostává nějakým způsobem z komfortní zóny. Poslouchám hudbu pořád, při rozcvičování, v autě,“ tvrdí. Inklinuje k rapu a nezastírá, že ho hudba dostává z komfortní zóny. S DJ Wichem dokonce před necelými pěti lety vydali singl.

Kdo s ním nyní jezdí na závody, když zrovna nemá trenéra? A jak snáší dřinu, kterou kvůli všemu musí absolvovat? Podívejte se ve VIDEU!

