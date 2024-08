Ondra bez medaile! Šance vyhasla v boulderingu. Fanoušci mu aplaudovali

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Díky, Adame! Fanoušci mu tleskali. On sám jim zamával. Ale zázrak nevyšel. Po nevydařeném boulderingu (24,1 bodu) se sice český lezec Adam Ondra pokusil v obtížnosti o zázrak, vylezl málem nahoru, ale stačilo to nakonec na 6. místo. Stejně jako v Tokiu. Ve své parádní disciplíně ukázal svojí extratřídu, ale zle pokazil bouldering. A cesta na obtížnost nebyla postavená tak těžce, aby v ní krachli favorité… Šampionem se překvapivě stal Toby Roberts před chybujícím a stříbrným Soratem Ankaru.

Ondra se pomalu šplhal nahoru. Moderátor ho povzbuzoval, stejně jako fanoušci. A to nejenom ti čeští, ale i ostatní. Protože publikum bylo opět skvělé, dokázalo ocenit výkony všech lezců.

Český spiderman se v obtížnosti pustil kousek před vrcholem. Dole zamával fanouškům, usmíval se. Ale dobře věděl, že medaile visela moc vysoko. V tu chvíli byl čtvrtý. Potom se s ostatními usadil do křesílek a sledovali, jak si vedou ostatní. Ve 31 letech v přímém přenosu viděl Ondra výměnu generací. A svůj očekávaný propad na šesté místo.

Vládlo mládí. Ještě teenageři. Nejvýš devetenáctiletý Toby Roberts, mimochodem velký Ondrův fanoušek. Jeho otec se rád chlubí starou společnou fotkou obou lezců. Stříbrný byl o dva roky mladší Japonec Anraku. Ten v závěru uspěchal chyt a skončil pod vrcholem. Starou školu na medailích udržel jen Jakob Schubert z Rakouska. Česká legenda lezeckého sportu skončila v Paříži bez medaile.

Sám Ondra o kvalitách mladíků dobře věděl, když před finále říkal: „Budou těžko k poražení.“ V tomhle měl pravdu. Nebýt nezdařilého boulderingu, mohl jim zatápět ale ještě víc...

Ondra ztratil v první fázi finále

Ve složité situaci se Ondra ocitl už před lezením na obtížnost. Bouldering mu příliš nevyšel, získal v něm 24,1 bodu, což nebyla vůbec dobrá pozice na útok na medaili. Spíš neřešitelná mise. To by musel na stěně zazářit a věřit, že to ostatním až tolik nevyjde. První podmínku splnil, druhá se nestala.

Český závodník na boulderech nedosáhl ani jednou na top, dvakrát získal dvě zóny, jednou jednu, jednou ani jednu. Hlavně na třetím stanovišti se trápil. Když zbývalo deset sekund, sbalil si věci a zmizel do izolace. Nepřipsal si ani jeden bod a byl v tu dobu sedmý.

Ze stěny padal zrovna v době, kdy fanoušci aplaudovali americkému šikulovi Duffymu, jenž zazářil na vedlejší zrádné trati a dohmátl na top. Ani to mu na cenný kov nestačilo.

Ondra byl po třech bouldrech v kritické ztrátě, takže dobře věděl, že je pro něj jediný způsob, jak tuhle olympijskou soutěž zachránit. Zazářit na poslední lezecké kombinaci.

Ale ani to se Čechovi nepovedlo. Připsal si jednu zónu a v tu dobu dobře věděl, že šance jsou mizivé. Vlastně nulové. Zvlášť když svoji extratřídu znovu ukázal japonský mladík Anraku. Lezl si svojí ligu, což bylo vidět hned na prvním boulderu. Na něm se všichni rozehřívali. On přišel, hupsnul na stěnu a za necelých 40 vteřin byl nahoře! Zamával a spadnul dolů.

Také druhou fázi zvládnul za plný počet bodů. Už to nešlo tak hladce, ale na poslední chvíli zatopoval. Znovu zapumpoval rukama a vítězně seskočil dolů. Japonský pavouk. Teenager, u něhož se zdá, že má lepidlo na nohou i na prstech. Došlo mu až v obtížnosti, ze stěny spadl příliš brzy. A tak ho překonal Brit Roberts.