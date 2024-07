Olympiáda má ikonickou fotku. Oslava k nebesům se zapsala do historie

Oslava a vzdání díků nebesům Gabriela Mediny se zapsaly do historie • Profimedia.cz

Oslava a vzdání díků nebesům se zapsaly do historie. Brazilec Gabriel Medina vyplul na vlny tahitského Teahupo’o, aniž by věděl, že se kromě postupu do čtvrtfinále dopustí i ikonického skoku letošní olympiády. Ten zachytil francouzský fotograf Jerome Brouillet.