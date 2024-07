Šavrda věří, že medaile zazvoní: Zranění? Tenis by se měl zamyslet

Jak moc věříte v úspěch českých tenistů pod pěti kruhy?

„Máme tam obrovsky silnou tenisovou partu. Bára Krejčíková vyhrála Wimbledon, není vůbec sporu o tom, že umí hrát skvěle debla s Katkou Siniakovou. Linda Nosková hraje výborně, což ukázala v úvodních kolech turnaje v Praze. Kája Muchová, přestože má málo zápasů, potvrdila v Palermu velkou formu. Co se týká ženského týmu, je opravdu nadějné, že nějaké medaile zazvoní.“

A u mužů?

„Ti jsou bohužel oslabeni o Jirku Lehečku, ale v Umagu hraje velice slušně Kuba Menšík (postoupil do semifinále). Tomáš Macháč umí zahrát, uvidíme, jak to dokáže prodat na olympiádě. Obecně říkám, že celá sestava v Paříži je hodně silná, můžeme být příjemně překvapeni.“

Krejčíková se Siniakovou byly ještě v pátek v Praze. Déle odpočívala Muchová. Může to hrát roli?

„Bude záležet na momentální formě. Program je samozřejmě náročný, Bára Krejčíková po úspěchu, kterého dosáhla na wimbledonské trávě, hrála na Spartě debla, aby si trochu zvykla zpátky na antuku. Holky dohrají olympiádu a rovnou pojedou na hard sérii amerických turnajů. Je to obrovsky náročné a kromě formy rozhoduje i to, kdo vydrží obrovskou zátěž a zůstane zdravý.“

Členka I. ČLTK Praha Muchová se na turnaji v Palermu dostala do svého prvního letošního finále. Mluvili jste spolu?

„Po návratu z Palerma jsme se potkali, říkala, že ji moc těší semifinálový zápas (porazila Irinu Beguovou 6:1, 6:1), který hrála úplně úžasně. Bylo to pro ni i překvapení, protože se této soupeřky bála nejvíc. Úvodem turnaje se protrápila, ale postupně se forma zlepšovala, což je dobré znamení. Byla dost unavená, ale pár dnů na rekonvalescenci a získání síly určitě bylo. Uvidíme, jestli dokáže zopakovat Palermo v pozitivním duchu.“

Obhájkyně singlového stříbra Markéta Vondroušová o Hry přišla kvůli zranění. Byla hodně smutná?

„Rozhodnutí lékařů pro ni bylo velkým zklamáním. Ona má kolektivní pojetí olympiády, že se tam sejde víc sportovců, velice ráda. Její stříbro z Tokia o tom svědčí. Je to strašná škoda, ale bohužel vidíme, že tenis přináší tolik zranění a skrečí, že to už přestává být výjimkou. Je to smutné a vedení mužského i ženského tenisu by se nad tím určitě mělo zamyslet. Pro Markétu je to velice bolestné, protože se na Hry moc těšila.“

Co je podle vás hlavní příčinou? Náročný program sezony, nebo i další faktory?

„Je to rozdíl oproti starým časům. Dnes je tenis tvrdší, rychlejší, výměny jsou daleko delší a náročnější. Obrovská nevýhoda je, že se na turnajích střídají různé míče. Vím, že je to otázka marketingu, ale kdyby se dokázaly sjednotit mužský i ženský okruh, že se bude hrát vše s jedněmi míči, ubylo by zranění a všech těchto neduhů, které hráče provázejí.“