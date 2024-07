Tenis ONLINE: V akci má být šest Čechů, Krejčíková na hlavním kurtu

Dnes by mělo do tenisového turnaje na Hrách v Paříži vstoupit šest českých zástupců. Čerstvá vítězka Wimbledonu Barbora Krejčíková zahajuje působení ve dvouhře proti Španělce Saře Sorribesové ve 12:00 na největším kurtu Philippea Chatriera a díky střeše je jisté, že utkání odehraje. Nastoupí také Kateřina Siniaková, Linda Nosková, Jakub Menšík a odložené duely by měli sehrát také Karolína Muchová a Tomáš Macháč. Sobotní program takřka kompletně zrušil déšť, bude se na nekrytých kurtech hrát v neděli? ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.