Postrach super tie-breaků. Macháč: Můžeme je hrát hned? Pomáhá i šaman

Nezdržujte a hrajte rovnou zkrácený gem do deseti! Ve specifické chvíli hry o všechno Češi válí a především díky téhle super schopnosti jsou v Paříži dva páry hodně blízko k medailím.

Ve středečním dusném dnu v Roland Garros to v super-tiebreaku nejdřív rozpálil Adam Pavlásek, který dominantním výkonem zřídil Němce Krawietze s Pützem.

„Je to fajn, nebylo by špatné, kdyby se hrál přímo hned super-tiebreak. I když raději ne, já se potřebuji trošku rozehrát a chytnout. Trošku mi trvá, než se chytnu na returnu,“ přemítal s úsměvem Pavlásek. „Po konci prvního setu mi Tomáš Krupa (trenér Lindy Noskové – pozn. red.) vždycky řekne nějaké poznatky. Nevím, jestli je nějaký šaman, ale hned následující return, který mám, tak mi vždycky vyjde…“

V úterním zápase proti Chilanům Jarrymu a Tabilovi zase super tie-break skvěle sednul Macháčovi. Oba borci se doplňují a najednou stojí jeden vítězný zápas od medaile.

„Zní to pěkně, ale pořád je to daleko. Máme na to přinejhorším dva zápasy, abychom získali placku. Ale cesta je daleká, trnitá. A uděláme všechno pro to, abychom to dokázali zvládnout,“ slibuje Macháč.

Příběh Karolíny Muchové a Lindy Noskové je snad ještě podivuhodnější. Daly se dohromady až na poslední chvíli po zranění Markéty Vondroušové. Bylo to tak narychlo, že každý zápas na kurtu řeší, aby byly aspoň trochu sladěné. Po prvním kole z legrace hlásily, že oblékly barvy Polska a Nizozemska.

„Dneska je to Denmark,“ komentovala Muchová outfit Noskové po vítězném zápase druhého kola s Cocou Gauffovou a Jessikou Pegulaovou.

„Bohužel je možnost, že to ve čtvrtek bude zase Nizozemsko. Nebo kdo ví co,“ reagovala Nosková.

Na kurtě je to ale lepší a lepší. Od nepovedeného prvního setu úvodního zápasu proti neutrálním hráčkám Alexandrovové s Vesninovou vychytávají detaily.

„Začaly jsme proměňovat šance, které jsme měly i v prvním setu. V super tie-breaku člověk nikdy neví a Linda chytla super slinu, takže to nám vyhrálo zápas,“ hodnotila Muchová.

Nosková se blýskla rozhodujícími dvěma údery už v prvním kole a proti Američankám hvězdy na druhé straně kurtu rozstřílela.

„Snažila jsem se do toho víc jít, protože jsem věděla, že jsou zkušené. V těchhle situacích byly hodněkrát, tam se může stát cokoli, je to pár míčů,“ líčila Nosková. „Nasadily jsme taktiku, která vychází. Možná si na to budeme dávat pozor ten první set, ale když to dopadne stejně, tak se nebudeme zlobit.“

To je další úkaz. Tyhle dva páry totiž zatím v každém zápase v Paříži prohrály první set. A jsou dva vítězné zápasy od medaile.

„To už něco znamená,“ ví Muchová.

„Budeme hrát první zápas, jako by to bylo první kolo. Až vyhrajeme ten, tak se můžeme bavit o nějaké medaili,“ uvedla Nosková.

Ve čtvrtfinále se potkají s Tchajwankami Cchao Ťia-i a Sie Šu-wej, někdejší dlouholetou spoluhráčkou Barbory Strýcové.

„Já s ní hrála jen singla. Má několik grandslamů s různými spoluhráčkami. Bude to velmi těžké. Zkusíme se na ně připravit nejlépe, jak to půjde a podat nějaký obdivuhodný výkon,“ slíbila Muchová.