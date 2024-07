Tenis na LOH: Čtyři české postupy ve čtyřhrách, Krejčíková končí v singlu

Barbora Krejčíková na olympiádě v Paříži medaili ve dvouhře nevybojuje. Ve čtvrtfinále prohrála ve dvou setech s Annou Karolínou Schmiedlovou ze Slovenska. Šanci má wimbledonská šampionka ještě ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou, kde postoupily stejně jako Karolína Muchová s Lindou Noskovou do čtvrtfinále. Překvapivý postup do semifinále zařídil mužský debl ve složení Tomáš Macháč - Adam Pavlásek, který se tak výrazně přiblížil medaili. Postup do semifinále slaví také mix Macháč - Siniaková.