Fyzioterapeut o výhni: Tenisté jsou zocelení, pomáhají ochlazovací bazény

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Výheň, nedýchatelno, do toho náročný program. Tenisté v olympijské Paříži dávají svým tělům pořádně zabrat. „Ale zase to není tak, že by šli z nuly na stovku. Z okruhu jsou zocelení,“ říká fyzioterapeut Martin Janoušek, který jim spolu s kolegy z olympijské výpravy vytváří servis, aby pořádnou porci zvládali. Výhodou je, že zázemí Roland Garros nabízí i ochlazovací bazény.

Tomáš Macháč, u nějž se uchytila přezdívka Terminátor, musel absolvovat pět zápasů ve třech dnech. Do turnaje naskočil ve třech soutěžích. Zůstává ve dvou, z dvouhry vypadl v úterý. Také Barbora Krejčíková, wimbledonská šampionka a obhájkyně zlata z mixu, musela zvládnout dva duely za den. Navíc v pekelném vedru.

„Každý má svoji rutinu. My se jim snažíme co nejvíc pomoct, vytvořit jim maximální servis,“ říká Janoušek, který má bohaté zkušenosti napříč tenisem i jinými sporty.

Jak to tenisté zvládají?

„Zoceluje je právě náročný program během celé sezony. Takže dobře vědí, jak se mají chovat.“

Jak se jim snažíte pomáhat?

„Nejdůležitější je, že jsou na to připravení. Protože jejich kalendář je hodně nabitý. Navíc i program přímo na turnajích je hodně podobný jako tady. Akorát je větší kumulace utkání, protože třeba Tomáš (Macháč) hrál tři soutěže. Bára Krejčíková hrála singla i debla, navíc po Wimbledonu neměla skoro žádné volno. Ale mají naučené svoje programy. My jsme tady pro ně. Domlouváme se, co každému sedí. Výhodou je, že lidi docela znám, protože kluky vídám na Davis Cupu, s holkami jsem byl i na Fed Cupu. Víme o sobě.“

Bylo to zvlášť náročné po úterku, kdy vládlo příšerné vedro?

„Ještě jsme pokračovali v procedurách po příjezdu do vesnice. Proto jsme končili po jedné ráno. Výhodou je, že přímo tady na Roland Garros jsou ochlazovací bazény, zázemí je dobré. Když je velké vedro, tak používají ochlazovací ručníky. Mezi zápasy má každý individuální program. Někdo se jde vyšlapat na kolo, strečink. Někdo má lehkou masáž. Hlavní je dobře doplnit tekutiny.“

Kolik lidí se o tenisty stará?

„Jsme tady ve třech. Ještě profesor Pavel Kolář a paní doktorka Karolína Velebová. Takže si hráče rozdělíme, každý si řekne, co potřebuje. I po konzultacích s trenéry a Petrem Pálou. Bára (Krejčíková) tady má osobního trenéra, což je taky výhoda. Protože má kolem sebe blízké lidi.“

Nejnáročnější to měl Macháč. Vyžadoval speciální péči?

„Neřekl bych. Já bych z toho zase nedělal vědu. Je to hlavně o hráčích. Oni jsou na něco naučení, mají svojí rutiny. My jsme jim tady jenom k ruce. Tomáš sice tak náročný program ještě nezažil, ale dobře věděl, co ho čeká. Je pravda, že bylo vedro velký. Ale oni hrají v Austrálii, kde je taky horko. Nebo ve Washingtonu.“

Je tady v něčem prostředí i tak specifické?

„V úterý to bylo horší, protože se vůbec nehýbal vzduch, bylo to mrtvý. A člověk je na tenise celý den. Jdete s emocemi na kurt, tam se vydáte, pak máte dvě hodiny na regeneraci. Každému vyhovuje něco jiného. Prostředí je pro ně známé, takhle to občas vypadá i na velkých turnajích. Ale jak už jsem říkal, tady je těch zápasů víc.“

Jak je důležitý pitný režim?

„Něčeho se má pít víc, něčeho míň. Ale ani tohle není žádná novinka. Všichni vědí, co mají dělat. Aby měli dostatek minerálů, takže iontové nápoje. Ale to tady neříkám nic mimořádného. V průběhu hrací sezony tyhle podmínky po světě hráči zažívají. Což je výhoda tenisu. Protože když jste na okruhu, tak vás podmínky a náročný program zocelí. A z toho tady pak těží. Je to jiný, ale že by to pro ně bylo jako něco z nuly na sto, tak to ne.“